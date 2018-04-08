Дарья Дмитриева — гимнастка, которая добилась главного успеха в своей карьере на Олимпийских играх 2012 года. В Лондоне девушка выиграла «серебро» в индивидуальном многоборье, уступив только непобедимой Евгении Канаевой.
По-настоящему популярной Дмитриева стала в 2015 году, когда вышла замуж за одного из лучших российских хоккеистов Александра Радулова. Уже через три месяца после свадьбы у пары родился сын Макар, а полтора года спустя Александр и Дарья приняли решение о разводе.
Сегодня Дмитриева — совладелица event-агенства и руководитель департамента по пиару в крупной юридической компании.
Просто Дарья.
Дарья и дверь.
Дарья и стена.
Дарья и ковер.
Дарья и танцы.
Дарья и победа.
Дарья и спорт.
Дарья и тату.
Дарья и цветы.
Дарья и сердечко.