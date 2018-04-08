Дарья Дмитриева — гимнастка, пиарщица и бывшая жена Радулова

Дарья Дмитриева — гимнастка, которая добилась главного успеха в своей карьере на Олимпийских играх 2012 года. В Лондоне девушка выиграла «серебро» в индивидуальном многоборье, уступив только непобедимой Евгении Канаевой

По-настоящему популярной Дмитриева стала в 2015 году, когда вышла замуж за одного из лучших российских хоккеистов Александра Радулова . Уже через три месяца после свадьбы у пары родился сын Макар, а полтора года спустя Александр и Дарья приняли решение о разводе.

Сегодня Дмитриева — совладелица event-агенства и руководитель департамента по пиару в крупной юридической компании.

Просто Дарья.

Дарья и дверь.

Дарья и стена.

Дарья и ковер.

Дарья и танцы.

Дарья и победа.

Дарья и спорт.

Дарья и тату.

Дарья и цветы.

Дарья и сердечко.