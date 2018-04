Нападающий «Торонто» Мэттьюс побил рекорд результативности для игроков «Мэйпл Лифс» в возрасте до 21 года

Таким образом, 20-летний нападающий стал самым результативным игроком в истории «Торонто»

Голкипер «Торонто» Андерсен установил рекорд «Мэйпл Лифс» по числу побед за сезон

в возрасте до 21 года, опередив по этому показателю Теда Кеннеди (131) и Митча Марнера (130).

Auston Matthews capped his 2017-18 with a pair of points, leapfrogging a @MapleLeafs Hall of Famer for top spot on this list of players 20 or younger pic.twitter.com/imk6cM6Msx

— StatsCentre (@StatsCentre) 8 апреля 2018 г.

Добавим, что в завершившемся сезоне Мэттьюс набрал 63 (34+29) очков в 64 матчах регулярного чемпионата.