В него не верили, а сегодня он может остановить СКА

БЭКАП КАК СПАСЕНИЕ

— Я провалил эту серию — сокрушался Илья Сорокин после поражения от ярославского «Локомотива» в полуфинале Западной конференции предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина. В этот момент голкипер ЦСКА был излишне самокритичен. Да, некоторые матчи против Ярославля он провел ниже своих возможностей, но этому можно было найти объяснение.

Сорокина просто загнали. Больше года он провел в сумасшедшем графике: регулярка КХЛ, этапы Евротура, Кубок Гагарина, чемпионат мира. При этом в клубе он практически не получал помощи от напарника. Виктор Фастзарабатывал в ЦСКА хорошие деньги и вполне уютно чувствовал себя на скамейке запасных. Положиться на него в трудную минуту было невозможно. Уровень игры шведа был далек от того, что он демонстрировал перед отъездом в НХЛ. И это мягко говоря.

Сорокин полностью отыграл плей-офф сезона 2015/16, включая семь матчей в финале против магнитогорского «Металлурга», а потом поехал в сборную готовиться к домашнему чемпионату мира, на котором провел три матча, не пропустив ни разу.

В следующем сезон он вновь тащил ЦСКА практически в одиночку, и в самый напряженный моментусталость дала о себе знать. Фаст же, подменивший его в серии против «Локомотива», ничем команде помочь не смог.

Было очевидно, что армейцам жизненно необходим приличный бэкап, который бы снял с Сорокина часть нагрузки в регулярном сезоне и в случае чего не провалился в плей-офф. Так в ЦСКА появился Ларс Юханссон . Он решил вернуться в Европу после не самого удачного сезона в АХЛ.

«ГЛУПЫЙ ТРАНСФЕР»

«Фаст по сравнению с ним — топ-вратарь», «к Новому году расторгнут», «глупый трансфер» — такими комментариями встречали этого вратаря многие болельщики армейцев. Ничего удивительного, ведь о Юханссоне они знали только то, что он без особого успеха отыграл сезон за фарм-клуб «Чикаго Блэкхоукс» и не смог пробиться в основу.

Да, по сравнению с Фастом, который играл и за сборную, и в НХЛ, резюме Юханссона смотрится гораздо скромнее. К 30-ти годам на его счету нет ни одного матча за национальную команду — он не вызывался даже на матчи Евротура. Но это уже вопрос к тренерскому штабу сборной Швеции. Пока Юханссон неистово жег в SHL (Шведскойхоккейнойлиге) за «Фрелунду», в воротах «трекрунур» играли Фаст, Хенрик Карлссон и МаркусСвенссон, а на чемпионаты мира приезжали вратари из НХЛ — Эдди Лэк и Якоб Маркстрем

Юханссон же не получил шанса в национальной команде даже после того как стал чемпионом и лучшим вратарем SHL, а также выиграл хоккейную Лигу чемпионов, где он совершал немыслимые сэйвы, вроде этого:

Бездарные игроки таких успехов не добиваются.

Его попытка пробиться в НХЛ на этом фоне выглядела вполне логично. Юханссон прошел большой путь в шведском хоккее и далеко не сразу заиграл в сильнейшей лиге своей страны. Большую часть карьеры до 25 лет он отыграл в «Аллсвенскан» — втором дивизионе.

Для шведских вратарей это вполне нормальная ситуация. Тот же Фаст уехал в НХЛ, когда ему было 30, а Свенссон решил сменить обстановку и попробовать себя в КХЛ в 32. Голкиперы в Швеции достаточно долго взрослеют и выходят на пик к 25 годам. Даже Хенрик Лундквист уехал в «Нью-Йорк Рейнджерс», когда ему было 23, хотя сейчас кажется, что он играет там чуть ли не с детства.

-Не знаю, как работают тренеры в России, но наши специалисты уделяют много внимания голкиперам. Хотя развитие занимает немного дольше времени, нас мало драфтуют в возрасте 18-19 лет. В Швеции играют много хороших голкиперов, но не бывает так, что кто-то из нас может играть в НХЛ уже в 20 лет.

Мы старомодны. В первый раз у меня появился тренер вратарей в 15 лет. Я далёк от идеальной техники и всего остального. Фаст — хороший пример. Он показывает, что если стараться, то никогда не поздно развиваться. Если тебе 28, это не значит, что нельзя стать еще лучше, — так сам Юханссон объяснял феномен позднего взросления шведских вратарей в интервью официальному сайту КХЛ.

В НХЛ его никто не драфтовал, поэтому он откликнулся на первое же предложение. Юханссон поехал в «Чикаго» бороться со Скоттом Дарлингом за место второго вратаря, а в итоге делил игровое время с ДжеффомГлэссом в АХЛ. Один раз его все-таки подняли в основу, когда Кори Кроуфорд получил травму, но сыграть не дали.

Если посмотреть на ситуацию с вратарями, которая сложилась в «Чикаго» по ходу нынешней регулярки НХЛ, возможно, Юханссону стоило бы задержаться в системе «Блэкхоукс». Тогда бы он точно исполнил свою давнюю мечту и вышел на лед в матче лучшей лиги мира. В этом сезоне в воротах «Чикаго» сыграл даже 36-летний бухгалтер Скотт Фостер.

Но швед все же решил вернуться в Европу. О времени, проведенном в АХЛ, Юханссон говорит без особой теплоты:

— Я мечтал о том, чтобы однажды сыграть в НХЛ. Получил шанс и постарался им воспользоваться. К сожалению, все пошло не так. Но по крайней мере, я попробовал. Играл в Швеции давно и хотел испытать что-то новое. Я вырос как человек, увидел другой мир. Считаю, что многому научился, живя вдалеке от дома, поэтому сейчас чувствую себя уверенно в Москве. Я научился брать больше ответственности на себя вне льда, решать проблемы самостоятельно.

ВЕРНУЛСЯ, ЧТОБЫ ПРАВИТЬ?

При этом Ларс не был до конца уверен, что задержится в ЦСКА. Он даже не стал менять рисунок на шлеме — оставил маску в цветах «Блэкхоукс». Ему вновь пришлось адаптироваться к европейской площадке и совершенно иному игровому стилю. В КХЛ меньше бросают — нападающие чаще действуют на паузах, а голы в основном забиваются после резких поперечных передач. Здесь важно не только грамотно пользоваться своими габаритами, но и читать игру.

Чем больше Юханссон играл, тем яснее становилось, что с техническим оснащением у этого вратаря полный порядок. Он грамотно занимает позицию, быстро перемещается на щитках, допускает минимум неконтролируемых отскоков, а самое главное — сохраняет хладнокровие. В ЦСКА это оценили и еще в январе продлили контракт с Юханссоном на следующий сезон.

Да, в регулярке ему редко доставались серьезные соперники. За 21 матч по его воротам нанесли всего 420 бросков — в среднем по 20 за игру. Это не нагрузка для топовогокипера.

Кубок Гагарина — совсем другое дело. В первую очередь, потому, что уровень напряжения и ответственности несоизмеримо выше. На сегодняшний день Юханссон провел лишь один полный матч в плей-офф КХЛ, зато какой! Вряд ли кто-то будет отрицать, что именно его действия позволили ЦСКА победить в пятой игре серии против СКА. Патрик Херсли до сих пор не может поверить, что он забил в этой ситуации:

https://www.youtube.com/watch?v=gYe0DADeh9U

До этого швед дважды появлялся на площадке, меняя Сорокина по ходу матчей, и оба раза помогал армейцам стабилизировать игру. В идеальных раскладах от бэкапа тренерский штаб всегда ждет именно этого. Да, нельзя однозначно сказать, что сегодня именно Юханссон займет место в воротах в шестом матче серии, но это было бы логично.