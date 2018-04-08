Вся Канада теперь — это «Гумбольдт Бронкос»

Их возраст — от 16 до 21 года.

Всего в автобусе, который столкнулся с грузовиком, находились 28 человек. Водитель также скончался. Увыжившихребят серьезные травмы…

Майк Бэбкок встретился с журналистами после утреней раскатки. Главный тренер «Торонто» выглядел очень подавленным и сразу же заявил, что готовился к пресс-конференции. Но эмоции все равно его захлестнули, как только он начал говорить о трагедии. Бэбкок еле сдерживал слезы.

«Я сам родом из Саскачевана. Я вырос в городе Саскатун, буквально по соседству от места аварии. Сын моего друга играл в этой команде. Я вчера разговаривал со своим другом, и он рассказывал о некоторых ребятах из команды «Гумбольт Бронкос», которых он раньше тренировал.

Я даже не могу представить каково сейчас родителям, женам, детям погибших… Эти потери не вернуть, просто невозможно. Такое чувство, что твое сердце просто вырвали из груди. Наши мысли — с семьями погибших, они в наших молитвах. Ужаснейшая авария, ужаснейшее происшествие. Очень тяжелый день.

Я очень хорошо знаю эту дорогу. Там нет гор или еще каких-то сложных препятствий, но ДТП могут произойти везде. Когда отправляешь своего ребенка — как, например, в моем случае — играть в хоккей в молодежной лиге или за колледж, то всегда думаешь об этих мини-автобусах, на которых обычно передвигаетсятренерский состав.

Эти мини-автобусы для меня — как из страшного сна. А ведь и автобусы, и минивэны должны быть самыми надежными и безопасными…»

А вот что сказал защитник «Торонто» Морган Райли, который провел большую часть детства в Саскачеване: «Начав играть в хоккей, все спортсмены много времени проводят в пути в автобусе. И всегда с нетерпением ждут выездных матчей. Мои лучшие воспоминания — это наши командные поездки на автобусе, где мы играли в карты, болтали, смотрели фильмы. Но кто думал, что все повернется вот так…»

«Я был в таком шоке, когда услышал вчерановости, что даже не мог уснуть, — говорит форвард «Мэйпл Лифс» Тайлер Бозак , тоже родом из провинции Саскачеван): «Словами не описать, как это трагично. Я не могу представить, что сейчас переживают все жители».

Матчи НХЛ начались с минуты молчания. Только за субботу было собрано более одного миллиона долларов в помощь семьям погибших. Весь мир облетела фотография, на которой трое хоккеистов лежат в больнице. Они жутко переломаны, но держат друг друга за руки. Это символ единения не просто команды, а всей нации.

В эти дни вся Канада — это «Гумбольдт Бронкос». Молодые парни из городка, где живут всего шесть тысяч человек. Но с ними сейчас весь хоккейный мир.