«Торино» обыграл «Интер», продлив победную серию

В чемпионате Италии сыгран матч 31-го тура. «Торино» в Турине принимал «Интер» и добился минимальной победы. Отметим, что в первом круге была зафиксирована ничья 1:1.

В отчетном противостоянии все решилось в первом тайме. На 36-й минуте после передачи Лоренцо Де Сильвестри отличился Адем Ляич — 1:0. «Торино» продлил победную серию до трех игр.

Победа позволила «Торино» закрепиться на 10-м месте в Серии А. «Интер» занимает 4-ю строчку, но в случае победы «Лацио» над «Удинезе», опустится на 5-ю позицию.

Серия А, 31-й тур «Торино» — «Интер» 1:0 (1:0)

Гол: Ляич, 36.