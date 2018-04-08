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«Торино» обыграл «Интер», продлив победную серию
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«Торино» обыграл «Интер», продлив победную серию 

SPORT24.ru 1 час назад
В чемпионате Италии сыгран матч 31-го тура. «Торино» в Турине принимал «Интер» и добился минимальной победы. Отметим, что в первом круге была зафиксирована ничья 1:1.
В отчетном противостоянии все решилось в первом тайме. На 36-й минуте после передачи Лоренцо Де Сильвестри отличился Адем Ляич — 1:0. «Торино» продлил победную серию до трех игр.
Победа позволила «Торино» закрепиться на 10-м месте в Серии А. «Интер» занимает 4-ю строчку, но в случае победы «Лацио» над «Удинезе», опустится на 5-ю позицию.
Серия А, 31-й тур  «Торино» — «Интер» 1:0 (1:0)
Гол: Ляич, 36.
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