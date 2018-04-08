«Торино» впервые с 1994 года выиграл дома у «Интера» 

«Торино» обыграл «Интер» в матче 31-го тура чемпионата Италии — 1:0. Единственный мяч провел Адем Ляич. Для туринцев это первая домашняя победа над «нерадзурри» в серии A с 1994 года. После победы 2:0 27 февраля 1994 года «Торино» не мог победить дома «Интер» 13 игр подряд.
Чемпионат Италии
Серия A 31-й тур "Торино" — «Интер» — 1:0 (1:0)
Гол: Ляич, 36.
"Торино": Сиригу, Бурдиссо, Де Сильвестри, Моретти, Ансальди, Нкулу, Оби (Вальдифиори, 88), Базелли (Акуа, 80), Ляич, Яго Фальке (Эдера, 73), Белотти.
"Интер": Ханданович, Миранда, Д`Амброзио (Раноккиа, 87), Жоау Канселу, Шкриньяр, Валеро (Карамо, 68), Брозович, Гальярдини, Кандрева (Рафинья, 59), Перишич, Икарди.
Предупреждения: Миранда, 7. Белотти, 21. Брозович, 39. Гальярдини, 45. Базелли, 60.
Судья: Тальявенто.
Турин. Стадион «Olimpico Grande Torino».