Ещё
«Торино» впервые с 1994 года выиграл дома у «Интера»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Торино» впервые с 1994 года выиграл дома у «Интера» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
«Торино» обыграл «Интер» в матче 31-го тура чемпионата Италии — 1:0. Единственный мяч провел Адем Ляич. Для туринцев это первая домашняя победа над «нерадзурри» в серии A с 1994 года. После победы 2:0 27 февраля 1994 года «Торино» не мог победить дома «Интер» 13 игр подряд.
Чемпионат Италии
Серия A  31-й тур  "Торино" — «Интер» — 1:0 (1:0)
Гол: Ляич, 36.
"Торино": Сиригу, Бурдиссо, Де Сильвестри, Моретти, Ансальди, Нкулу, Оби (Вальдифиори, 88), Базелли (Акуа, 80), Ляич, Яго Фальке (Эдера, 73), Белотти.
"Интер": Ханданович, Миранда, Д`Амброзио (Раноккиа, 87), Жоау Канселу, Шкриньяр, Валеро (Карамо, 68), Брозович, Гальярдини, Кандрева (Рафинья, 59), Перишич, Икарди.
Предупреждения: Миранда, 7. Белотти, 21. Брозович, 39. Гальярдини, 45. Базелли, 60.
Судья: Тальявенто.
Турин. Стадион «Olimpico Grande Torino».
Спорт-Экспресс: последние новости
Тихомиров и Яковлев претендуют на пост президента Федерации сноуборда России Матч чемпионата Аргентины прерван: вратаря оглушило петардой Определились участники чемпионата России по ММА от Северо-Кавказского федерального округа
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой247
Нурмагомедов приказал Макгрегору умолять его2
Нурмагомедов стал чемпионом UFC42
Ягудин с женой попали в больницу28
Овечкин установил рекорд НХЛ
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение