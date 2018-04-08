Определились участники чемпионата России по ММА от Северо-Кавказского федерального округа

В Махачкале завершился чемпионат Северо-Кавказского федерального округа, победители которого завоевали право представлять регион на престижном чемпионате России по ММА в мае 2018 года в Челябинске. Чемпионами в своих весах стали:

до 56,7 кг: Сиражудинов Чармигула (Республика Дагестан)

до 61,2 кг: Джамалудинов Магомед (Республика Дагестан)

до 65,8 кг: Бахачалиев Бахачали (Республика Дагестан)

до 70,3 кг: Умачиев Мурад (Республика Дагестан)

до 84 кг: Альборов Амир (Кабардино-Балкарская Республика)

до 93 кг: Нажмудинов Руслан (Республика Дагестан)

свыше 93 кг: Алискеров Артур (Республика Дагестан).

В командном зачете первое места заняла сборная Республики Дагестан, второе — представители Чеченской Республики, «бронза» спортсменам из Кабардино-Балкарской Республики.