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Определились участники чемпионата России по ММА от Северо-Кавказского федерального округа
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Определились участники чемпионата России по ММА от Северо-Кавказского федерального округа 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В Махачкале завершился чемпионат Северо-Кавказского федерального округа, победители которого завоевали право представлять регион на престижном чемпионате России по ММА в мае 2018 года в Челябинске. Чемпионами в своих весах стали:
до 56,7 кг: Сиражудинов Чармигула (Республика Дагестан)
до 61,2 кг: Джамалудинов Магомед (Республика Дагестан)
до 65,8 кг: Бахачалиев Бахачали (Республика Дагестан)
до 70,3 кг: Умачиев Мурад (Республика Дагестан)
до 77,1 кг: Магомедов Руслан (Республика Дагестан)
до 84 кг: Альборов Амир (Кабардино-Балкарская Республика)
до 93 кг: Нажмудинов Руслан (Республика Дагестан)
свыше 93 кг: Алискеров Артур (Республика Дагестан).
В командном зачете первое места заняла сборная Республики Дагестан, второе — представители Чеченской Республики, «бронза» спортсменам из Кабардино-Балкарской Республики.
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