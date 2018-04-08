Молодёжка ЦСКА разгромила «Динамо» 

В матче 25-го тура Молодёжного первенства России ЦСКА разгромил «Динамо» со счётом 3:0. При этом «армейцы» более половины встречи провели в меньшинстве. Эта победа позволила им сократить отставание от лидирующего «Краснодара» до трех очков.
Протокол игры
ЦСКА М (мол.)
Динамо М (мол.)
(1:0) Чалов Фёдор 28'
(2:0) Тикнизян Наяир 54'
(3:0) Хосонов Хетаг 67'
Кырнац Георгий • Матвийчук Семён • Станисавлевич Александр • Маклаков Иван 41' 44' • Олейников Иван 82' (Волков Александр Сергеевич (82') • Тикнизян Наяир • Леонов Кирилл • Хосонов Хетаг • Пухов Тимур 87' (Марадишвили Константин (87') • Чалов Фёдор 46' (Захаров Иван (46') • Жамалетдинов Тимур 60' (Попов Артём (60' Меренчуков Дмитрий 90')
Запасные: Едапин Максим • Мацхарашвили Никита • Рубенис Оскар • Зириков Николай
Косаревский Пётр • Калугин Никита • Панин Илья 66' (Гоманюк Илья (66') • Калачёв Илья • Липовой Данил • Цесь Святослав • Демьянов Виктор 50' 54' (Денисов Роман (54') • Москвичёв Владимир • Слепов Сергей 70' • Бурыкин Кирилл 30' (Агеев Владимир (30' • Пухов Роман 84') • Лацевич Станислав 69' 70' (Челидзе Георгий (70')
Запасные: Сангаре Дэвид • Обольский Максим • Зорин Богдан
08 апреля.