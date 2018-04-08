Молодёжка ЦСКА разгромила «Динамо»

В матче 25-го тура Молодёжного первенства России ЦСКА разгромил «Динамо» со счётом 3:0. При этом «армейцы» более половины встречи провели в меньшинстве. Эта победа позволила им сократить отставание от лидирующего «Краснодара» до трех очков.

Протокол игры

ЦСКА М (мол.)

Динамо М (мол.)

(2:0) Тикнизян Наяир 54'

08 апреля.