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Молодёжка ЦСКА разгромила «Динамо»
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Молодёжка ЦСКА разгромила «Динамо» 

Евро-футбол.Ру 55 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 25-го тура Молодёжного первенства России ЦСКА разгромил «Динамо» со счётом 3:0. При этом «армейцы» более половины встречи провели в меньшинстве. Эта победа позволила им сократить отставание от лидирующего «Краснодара» до трех очков.
Протокол игры
ЦСКА М (мол.)
Динамо М (мол.)
(1:0) Чалов Фёдор 28'
(2:0) Тикнизян Наяир 54'
(3:0) Хосонов Хетаг 67'
Кырнац ГеоргийМатвийчук СемёнСтанисавлевич АлександрМаклаков Иван 41' 44' • Олейников Иван 82' (Волков Александр Сергеевич (82') • Тикнизян Наяир • Леонов Кирилл • Хосонов Хетаг • Пухов Тимур 87' (Марадишвили Константин (87') • Чалов Фёдор 46' (Захаров Иван (46') • Жамалетдинов Тимур 60' (Попов Артём (60' Меренчуков Дмитрий 90')
Запасные: Едапин МаксимМацхарашвили НикитаРубенис Оскар • Зириков Николай
Косаревский ПётрКалугин НикитаПанин Илья 66' (Гоманюк Илья (66') • Калачёв Илья • Липовой Данил • Цесь Святослав • Демьянов Виктор 50' 54' (Денисов Роман (54') • Москвичёв ВладимирСлепов Сергей 70' • Бурыкин Кирилл 30' (Агеев Владимир (30' • Пухов Роман 84') • Лацевич Станислав 69' 70' (Челидзе Георгий (70')
Запасные: Сангаре ДэвидОбольский Максим • Зорин Богдан
08 апреля.
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