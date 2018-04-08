В матче 31-го тура чемпионата Италии «Наполи» принимает «Кьево».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Наполи
Кьево
Рейна Пепе • Хюсай Эльсейд • Тонелли Лоренцо • Кулибали Калиду • Руй Мариу • Аллан Маркес • Диавара Амаду • Гамшик Марек • Кальехон Хосе • Мертенс Дрис • Инсинье Лоренцо
Запасные: Маджио Кристиан • Леандриньо • Милич Хрвое • Сепе Луиджи • Кирикеш Влад • Милик Аркадиуш • Рафаэл Кабрал • Зелиньски Петр • Машаш Зинедин • Рог Марко • Уна Адам
Соррентино Стефано • Депаоли Фабио • Томович Ненад • Бани Маттиа • Гобби Массимо • Ригони Никола • Радованович Иван • Бастьен Самюэль • Джаккерини Эммануэле • Инглесе Роберто • Меджорини Риккардо
Запасные: Цесар Боштян • Дайнелли Дарио • Хетемай Перпарим • Гамберини Алессандро • Секулин Андреа • Пеллиссье Серхио • Степински Мариуш • Пуччарелли Мануэль • Гаудино Джанлука • Конфенте Алессандро • Виньято Эмануэль • Лерис Мехди
08 апреля. Стадион «Сан-Паоло» (Неаполь).
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