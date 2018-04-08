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«Боруссия» Дортмунд — «Штуттгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Боруссия» Дортмунд — «Штуттгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 29-го тура чемпионата Германии «Боруссия» принимает «Штуттгарт».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Боруссия Д  Штуттгарт
Бюрки Роман • Пищек Лукаш • Папастатопулос Сократис • Топрак Омер • Шмельцер Марсель • Шахин Нури • Дауд Махмуд • Пулишич КристианРойс Марко • Филипп Максимилиан • Бачуайи Миши
Запасные: Ярмоленко АндрейВайденфеллер Роман • Гётце Марио • Тольян Йереми • Вайгль Юлиан • Sergio Gomez • Jadon Sancho
Цилер Рон-Роберт • Бек Андреас • Павар БенжаменБадштубер Хольгер • Инсуа Эмилиано • Гентнер Кристиан • Аскасибар Сантьяго • Аого Деннис • Томми Эрик • Гинчек Даниэль • Гомес Марио
Запасные: Граль Йенс • Каминьски Марцин • Донис Анастасиос • Аколо Чадрак • Мангаля Орель • Озджан Беркай • Jacob Larsen II  08 апреля. Стадион «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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