В матче 29-го тура чемпионата Германии «Боруссия» принимает «Штуттгарт».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Боруссия Д Штуттгарт
Бюрки Роман • Пищек Лукаш • Папастатопулос Сократис • Топрак Омер • Шмельцер Марсель • Шахин Нури • Дауд Махмуд • Пулишич Кристиан • Ройс Марко • Филипп Максимилиан • Бачуайи Миши
Запасные: Ярмоленко Андрей • Вайденфеллер Роман • Гётце Марио • Тольян Йереми • Вайгль Юлиан • Sergio Gomez • Jadon Sancho
Цилер Рон-Роберт • Бек Андреас • Павар Бенжамен • Бадштубер Хольгер • Инсуа Эмилиано • Гентнер Кристиан • Аскасибар Сантьяго • Аого Деннис • Томми Эрик • Гинчек Даниэль • Гомес Марио
Запасные: Граль Йенс • Каминьски Марцин • Донис Анастасиос • Аколо Чадрак • Мангаля Орель • Озджан Беркай • Jacob Larsen II 08 апреля. Стадион «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд).
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