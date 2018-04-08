Владимир Ильин: Погребняк — молодец, провел достойную игру

— «Тосно» показывал хорошее давление, было много борьбы. Для них сейчас ситуация такая, что эта игра была одной из ключевой, им нужна была только победа. В принципе, как и нам. Поэтому был такой накал, результат справедлив.

— С Бикфалви получилось бы победить? — Тяжело сказать, не знаю.

— Такое ощущение, что убаюкивали соперника и забивали в концовках таймов. — Пытались убаюкать, но сами же и получали голы. Пытались выходить через мелкий пас, в итоге теряли мяч. Когда упростили игру, начали забивать. Может быть, нужно было сразу играть так.

— Погребняк удивил? — Он молодец, старается. Зацепился за многие мячи, провел достойную игру.