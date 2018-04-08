Ещё
Владимир Ильин: Погребняк — молодец, провел достойную игру
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владимир Ильин: Погребняк — молодец, провел достойную игру 

Советский спорт 1 час назад
— «Тосно» показывал хорошее давление, было много борьбы. Для них сейчас ситуация такая, что эта игра была одной из ключевой, им нужна была только победа. В принципе, как и нам. Поэтому был такой накал, результат справедлив.
— С Бикфалви получилось бы победить? — Тяжело сказать, не знаю.
— Такое ощущение, что убаюкивали соперника и забивали в концовках таймов. — Пытались убаюкать, но сами же и получали голы. Пытались выходить через мелкий пас, в итоге теряли мяч. Когда упростили игру, начали забивать. Может быть, нужно было сразу играть так.
— Погребняк удивил? — Он молодец, старается. Зацепился за многие мячи, провел достойную игру.
— Пенальти был? — Мне показалось, что он неочевидный, — приводит слова Ильина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Советский спорт: последние новости
«Интер» на выезде уступил «Торино» Резиуан Мирзов: За исключением момента с голом, "Урал" ничего не создал Раде Дугалич: Мы контролировали игру, всё время атаковали, но получили такие обидные голы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой293
Нурмагомедов обратился к Макгрегору2
Ягудин с женой попали в больницу28
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Нурмагомедов стал чемпионом UFC42
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение