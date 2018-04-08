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«Шанхай Шанган» выиграл пятый матч подряд, Халк отдал голевой пас
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«Шанхай Шанган» выиграл пятый матч подряд, Халк отдал голевой пас 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Шанхай Шанган» обыграл «Хэнань Цзянье» в матче 5-го тура чемпионата Китая. В эпизоде с победным мячом голевой пас отдал бывший форвард "Зенита" Халк. Шанхайцы одержали пять победи в пяти играх и возглавляют турнирную таблицу.
"Тяньцзинь Цюаньцзянь" уступил «Гуйчжоу Чжичэн». В составе проигравшей команды на поле появился другой экс-игрок «Зенита» Аксель Витсель.
Действующий чемпион Китая «Гуанчжоу Эвергранд» обыграл «Шаньдун Лунэн», за который 90 минут провел экс-форвард «Анжи» Диегу Тарделли.
Чемпионат Китая
Суперлига
5-й тур  "Бэйцзин Жэньхэ" — «Шанхай Шэньхуа» — 0:2 (0:1)
Голы: Ромеро, 40 (0:1). Морено, 86 (0:2).
"Гуанчжоу Эвергранд" — «Шаньдун Лунэн» — 1:0 (1:0)
Гол: Гао Линь, 4.
"Гуйчжоу Чжичэн" — «Тяньцзинь Цюаньцзянь» — 0:1 (0:1)
Гол: Ван Цзиэ, 27.
"Хэнань Цзянье" — «Шанхай Шанган» — 1:2 (1:2)
Голы: Ван Шэньчао, 36 (0:1). Элкесон, 39 (0:2). Ма Синью, 45+1 (1:2).
Удаление: Чжан Юй (Ш), 71.
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