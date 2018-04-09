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Псковские власти намерены увеличить число грантов для НКО в рамках проекта «Команда 2018»
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Псковские власти намерены увеличить число грантов для НКО в рамках проекта «Команда 2018» 

ТАСС 18 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
ПСКОВ, 9 апреля. /ТАСС/. Администрация Псковской области намерена в этом году увеличить число грантов, которые предоставляются общественным организациям и волонтерам, сообщил в понедельник временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников на презентации проекта «Команда 2018».
Участие в презентации приняли четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов и руководитель «Имперского Русского Балета», заслуженный артист России Гедиминас Таранда.
"Потенциал общественников очень велик, его обязательно нужно использовать. В прошлом году общественники Псковской области получили [в виде грантов] более 30 млн рублей на свои инициативы. Мы сформируем грантовый фонд, выберем координаторов направлений работы «Команды 2018», это будет максимально открыто. Количество областных грантов сокращаться не будет, это дополнительная поддержка, мы будем вместе определять номинантов, которые будут получать гранты, сделаем все, чтобы [Псковская] область получила импульс в развитии", — сказал врио главы региона.
Псковские власти сейчас разрабатывают механизм дополнительной грантовой поддержки. О том, сколько будет выделено средств на эти цели, пока не сообщается.
Проект «Команда 2018» будет реализован в шесть этапов. Сначала будет происходить сбор анкет и регистрация проектов, которые бы общественники хотели реализовать на территории Псковской области. Для этого им нужно будет зайти на сайт «Команды 2018», заполнить анкету и рассказать о своей идее. До 10 мая анкеты будут обработаны и вынесены на обсуждение специально сформированной рабочей группы из региональных и федеральных экспертов.
18 мая власти Псковской области планируют провести форум «Команды 2018», на котором презентуют наиболее значимые общественные проекты и утвердят планы по их реализации. После этого авторы инициатив в течение двух месяцев должны будут реализовать намеченные планы. Подведение итогов намечено на 18 сентября. Власти планируют вручить наиболее активным участникам «Команды 2018» именные гранты и выдать удостоверения общественных помощников.
О проекте
Проект «Команда 2018», автором которого является врио губернатора Михаил Ведерников, призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона. Впервые об идее реализации проекта «Команда 2018» врио губернатора рассказал в начале апреля на заседании Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.
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