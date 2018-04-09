Виллаш-Боаш может вернуться в «Зенит»

По словам португальского тренера, ему уже поступали предложения из нашей страны.

«Сейчас я наслаждаюсь отдыхом с семьей. А летом посмотрим, что будет на рынке. У меня есть успешный тренерский опыт. И мне могут быть интересны некоторые проекты. Одно могу сказать — я никуда не спешу. Нужно все обдумать, прежде чем решиться на следующий шаг. Я работал как в Европе, так и в таких странах как Россия и Китай. Конечно, хотелось бы в Европе. Может, в России. У меня сохранились очень приятные воспоминания о вашей стране», -заявил Андре Виллаш-Боаш.

Тренер признал, что сейчас петербургский коуб переживает не самые лучшие времена. Петербургской команде важно выступать в Лиге Чемпионов, а сейчас из-за плохих результатов попадание в европейский турнир под вопросом.

Напомним, Андре Виллаш-Боаш был тренером «Зенита» с 2014 по 2016 годы.

За это время «Зенит» завоевал одно чемпионство, взял Кубок России и Суперкубок России.