Ещё
Виллаш-Боаш может вернуться в «Зенит»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Виллаш-Боаш может вернуться в «Зенит» 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Бывший тренер футбольного клуба «Зенит» португалец Андре Виллаш-Боаш может вернуться в Россиию уже этим летом, сообщает «Росбалт».
По словам португальского тренера, ему уже поступали предложения из нашей страны.
«Сейчас я наслаждаюсь отдыхом с семьей. А летом посмотрим, что будет на рынке. У меня есть успешный тренерский опыт. И мне могут быть интересны некоторые проекты. Одно могу сказать — я никуда не спешу. Нужно все обдумать, прежде чем решиться на следующий шаг. Я работал как в Европе, так и в таких странах как Россия и Китай. Конечно, хотелось бы в Европе. Может, в России. У меня сохранились очень приятные воспоминания о вашей стране», -заявил Андре Виллаш-Боаш.
Тренер признал, что сейчас петербургский коуб переживает не самые лучшие времена. Петербургской команде важно выступать в Лиге Чемпионов, а сейчас из-за плохих результатов попадание в европейский турнир под вопросом.
Напомним, Андре Виллаш-Боаш был тренером «Зенита» с 2014 по 2016 годы.
За это время «Зенит» завоевал одно чемпионство, взял Кубок России и Суперкубок России.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Знарок рассказал, почему СКА вылетел из Кубка Гагарина Петербург поборется за Олимпиаду? Возле фан-зоны ЧМ-2018 в Петербурге запретят продавать напитки в стекле
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой3
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой338
Поигравший в НХЛ россиянин рассказал об американцах
Сироткин жестко оценил выступление команды
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение