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Ставропольские гандболисты завершили кубковый подход
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Ставропольские гандболисты завершили кубковый подход 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
«Динамо-Виктор» не смог преодолеть португальский барьер и выйти в полуфинал «Кубка Вызова». В ответной четвертьфинальной игре ставропольские гандболисты уступили хозяевам из «Мадейры» и выбыли из борьбы за престижный трофей.
Для того чтобы пройти в следующий круг соревнований, «викторианцам» на чужой территории необходимо было побеждать с любым счётом. (Напомним, что первая встреча в Будённовске завершилась боевым миром — 27:27.) Однако любимцы местной публики на протяжении всего поединка чётко контролировали события на площадке и к финальной сирене оформили перевес в семь мячей — 28:21.
Слабым утешением для российской команды могут служить бомбардирские успехи Антона Отрезова и Антона Волкова, которые забили по восемь мячей и были признаны главными снайперами вечера. Завершив дебютный еврокубковый поход, ставропольский коллектив теперь может сосредоточиться на внутреннем чемпионате. 14 апреля «Динамо-Виктор» в очередном матче регулярного этапа первенства страны в суперлиге в Снежинске померится силами с местной «Сунгулью».
А вот представительницы прекрасного пола уже приступили ко второму, решающему этапу под названием «плей-офф». «Ставрополье-СКФУ» в первой четвертьфинальной встрече на своем паркете сражалось с клубом «Ростов-Дон», который часто называют сборной мира, поскольку в составе этого клуба собраны лидеры нескольких национальных сборных.
Оба южных дерби на предварительном этапе завершились викториями дончанок, которые не стали изменять традиции и в этот раз. Хотя нервы фавориткам хозяйки попортили изрядно. В первом тайме шла упорная борьба, и все же к свистку на перерыв визитёршам удалось оформить шестиочковый перевес — 15:9. Этот разрыв сохранился до финальной сирены, которая принесла гостьям викторию со счётом 27:21.
«Игра порадовала. Понятно, что шансов на победу было немного, но девчонки сумели оказать «Ростову» достойное сопротивление», — отметил главный тренер «Ставрополья» Виталий Волынченко.
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