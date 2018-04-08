Ставропольские гандболисты завершили кубковый подход

«Динамо-Виктор» не смог преодолеть португальский барьер и выйти в полуфинал «Кубка Вызова». В ответной четвертьфинальной игре ставропольские гандболисты уступили хозяевам из «Мадейры» и выбыли из борьбы за престижный трофей.

Для того чтобы пройти в следующий круг соревнований, «викторианцам» на чужой территории необходимо было побеждать с любым счётом. (Напомним, что первая встреча в Будённовске завершилась боевым миром — 27:27.) Однако любимцы местной публики на протяжении всего поединка чётко контролировали события на площадке и к финальной сирене оформили перевес в семь мячей — 28:21.

Слабым утешением для российской команды могут служить бомбардирские успехи Антона Отрезова Антона Волкова , которые забили по восемь мячей и были признаны главными снайперами вечера. Завершив дебютный еврокубковый поход, ставропольский коллектив теперь может сосредоточиться на внутреннем чемпионате. 14 апреля «Динамо-Виктор» в очередном матче регулярного этапа первенства страны в суперлиге в Снежинске померится силами с местной «Сунгулью».

А вот представительницы прекрасного пола уже приступили ко второму, решающему этапу под названием «плей-офф». «Ставрополье-СКФУ» в первой четвертьфинальной встрече на своем паркете сражалось с клубом «Ростов-Дон», который часто называют сборной мира, поскольку в составе этого клуба собраны лидеры нескольких национальных сборных.

Оба южных дерби на предварительном этапе завершились викториями дончанок, которые не стали изменять традиции и в этот раз. Хотя нервы фавориткам хозяйки попортили изрядно. В первом тайме шла упорная борьба, и все же к свистку на перерыв визитёршам удалось оформить шестиочковый перевес — 15:9. Этот разрыв сохранился до финальной сирены, которая принесла гостьям викторию со счётом 27:21.

«Игра порадовала. Понятно, что шансов на победу было немного, но девчонки сумели оказать «Ростову» достойное сопротивление», — отметил главный тренер «Ставрополья» Виталий Волынченко.