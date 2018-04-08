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Действующий победитель Индикара Джозеф Ньюгарден побеждает в Финиксе
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Действующий победитель Индикара Джозеф Ньюгарден побеждает в Финиксе 

SPORT24.ru 1 час назад
Джозеф Ньюгарден, действующий чемпион серии IndyCar, выиграл Гран-при Финикса, второй этап сезона-2018. Второе место занял канадский дебютант Роберт Уикенс. Третье место завоевал Александр Росси.
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