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«Ницца» с «Ренном» сыграли вничью в пользу конкурентов
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«Ницца» с «Ренном» сыграли вничью в пользу конкурентов 

Евро-футбол.Ру 44 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Ницца» с «Ренном» играли в «матче за шесть очков» в 32-м туре Лиги 1.
Команды ведут борьбу за пятую строчку в турнирной таблице. Алассан Плеа открыл счет на 17-й минуте, но гости быстро ответили голом Бенжамена Буриго — 1:1. Ничья не подарила ни одной стороне перевеса в гонке за еврокубковую позицию.
Протокол игры
Ницца
(1:0) Плеа Алассан 17'
27' Буриго Бенжамен (1:1)
Бенитес Вальтер • Суке Арно 37' • Марлон • Данте Бонфим 90' • Ле Маршан Максим 78' • Лис-Мелу Пьерр 69' • Сери Жан-Мишель • Сиприен Вилан • Сент-Максимин Аллан 90' (Срарфи Бассем (90') • Плеа Алассан • Балотелли Марио 81' (Лё Бьян Микаэль (81')
Запасные: Тамез Адриен • Кардинал Йоан • Лусамба Арно • Сарр Маланг • Бюрнер Патрик
Коубек ТомашЗеффан Мехди • Желен Жереми 9' • Ньяньон Жорис • Бенсебаини Рами • Буриго Бенжамен • Андре Бенжамин 90' • Прчич Саньин • Сарр Исмаила 82' 90' (Эну Адриен (90') • Хазри Вахби 45' • Сахо Диафра 61' (Силики Джеймс (61')
Запасные: Бааль ЛюдовикГуркюфф Йоанн • Диалло Абдулайе • Мешер Андре • Брэндон Льямас
08 апреля. Стадион «Альянц Ривьера» (Ницца).
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