«Ницца» с «Ренном» сыграли вничью в пользу конкурентов

«Ницца» с «Ренном» играли в «матче за шесть очков» в 32-м туре Лиги 1.

Команды ведут борьбу за пятую строчку в турнирной таблице. Алассан Плеа открыл счет на 17-й минуте, но гости быстро ответили голом Бенжамена Буриго — 1:1. Ничья не подарила ни одной стороне перевеса в гонке за еврокубковую позицию.

Протокол игры

Ницца

(1:0) Плеа Алассан 17'

27' Буриго Бенжамен (1:1)

Бенитес Вальтер • Суке Арно 37' • Марлон • Данте Бонфим 90' • Ле Маршан Максим 78' • Лис-Мелу Пьерр 69' • Сери Жан-Мишель • Сиприен Вилан • Сент-Максимин Аллан 90' (Срарфи Бассем (90') • Плеа Алассан • Балотелли Марио 81' (Лё Бьян Микаэль (81')

Запасные: Тамез Адриен • Кардинал Йоан • Лусамба Арно • Сарр Маланг • Бюрнер Патрик

08 апреля. Стадион «Альянц Ривьера» (Ницца).