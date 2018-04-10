МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В Саратовской области состоялась спартакиада для детей с ограниченными возможностями. Как сообщили организаторы, мероприятие прошло при поддержке благотворительного фонда «Сафмар».
Мероприятие каждый год проходит на базе детского оздоровительного центра «Ровесник» в Саратовской области.
В этом году соревнования XVIII Открытой областной спартакиады учащихся детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и физкультура» завершились 3 апреля. В них приняло участие более 150 детей с ограниченными возможностями здоровья из 14 филиалов школы, расположенных в муниципальных (в том числе и весьма отдаленных) районах и областном центре.
В Саратовской области прошла спартакиада для детей с инвалидностью
Дети соревновались в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, дартсе, бочче, шашках. По результатам спартакиады сформированы сборные команды для Всероссийских соревнований среди инвалидов. В церемонии награждения победителей принял участие чемпион мира, золотой призер Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне, выпускник ДЮСАШ «РиФ» Денис Тарасов.