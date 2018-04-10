В Саратовской области прошла спартакиада для детей с инвалидностью

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости . В Саратовской области состоялась спартакиада для детей с ограниченными возможностями. Как сообщили организаторы, мероприятие прошло при поддержке благотворительного фонда «Сафмар».

Мероприятие каждый год проходит на базе детского оздоровительного центра «Ровесник» в Саратовской области.

В этом году соревнования XVIII Открытой областной спартакиады учащихся детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и физкультура» завершились 3 апреля. В них приняло участие более 150 детей с ограниченными возможностями здоровья из 14 филиалов школы, расположенных в муниципальных (в том числе и весьма отдаленных) районах и областном центре.

В Саратовской области прошла спартакиада для детей с инвалидностью