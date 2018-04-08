«Наполи» загубил уйму моментов, но добыл волевую победу над «Кьево»

Воскресная программа 31-го тура Серии А продолжилась тремя матчами. В одном их них «Наполи» проэкзаменовал «Кьево».

Протокол игры

Наполи

Кьево

73' Степински Мариуш (0:1)

Запасные: Цесар Боштян • Дайнелли Дарио • Хетемай Перпарим • Гамберини Алессандро • Секулин Андреа • Пеллиссье Серхио • Пуччарелли Мануэль • Гаудино Джанлука • Конфенте Алессандро • Виньято Эмануэль

08 апреля. Стадион «Сан-Паоло» (Неаполь).

Неаполитанцы вылетели из всех сопутствующих турниров (Кубок Италии и Лига Европы), поэтому могут сосредоточиться на погоне за «Ювентусом». Между командами стало 7 очков, при том что у подопечных Сарри была игра с «Кьево» в запасе. «Наполи» всегда является безоговорочным фаворитом в домашнем матче с середняком, коим является «Кьево», однако последние матчи намекают на кризис в стане неаполитанцев. Всего одна победа за крайние 4 тура — результат для подопечных Сарри отвратительный.

Если ничью с «Интером» понять можно, то домашнее поражение от «Ромы» и мировая с «Сассуоло» выглядели по меньшей мере неожиданно. Разозлённые подопечные Сарри принялись за дело в первых минут, особых шансов проявить себя у «Кьево», только выбравшегося из подвала турнирной таблицы, не было. Много комбинировали Мертенс, Инсинье и Кальехон, как раз двое последних и создали первый голевой момент матча.

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Аллан отдал во фланг на Лоренцо, а форвард «Наполи» моментально перевёл мяч набежавшему на дальнюю штангу Хосе. Кальехон бил, казалось бы, наверняка, но умудрился пустить мяч над перекладиной. Затем дважды оказывался на ударной позиции Гамшик, однако самоотверженно бросались защитники под выстрелы Марека. Томович и Радованович по очереди блокировали удары со средней дистанции.

Когда уже защитники были бессильны, в углу вступал Соррентино . Стефано в концовке тайма парировал опасный выстрел Дриса Мертенса, намертво зафиксировав мяч в ближнем углу. Вот так, общими усилиями веронцы выстояли в первые 45 минут матча. Инициатива и мяч всё время были у «Наполи», 12:1 по ударам, но голов не случилось. После перерыва продолжилось тотальное невезение хозяев, особенно досталось Мертенсу. Сначала Дрис не смог с пенальти переиграть Стефано Соррентино, а затем после подачи углового с близкой дистанции пробил точно в голкипера.

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Впервые у ворот Рейны гости появились после часа игры, однако сразу сумели отметиться голом, который арбитр отменил из-за положения вне игры. Депаоли замкнул подачу со штрафного, находясь в офсайде. «Наполи» не понял намёк гостей, и вскоре пропустил по правилам. Ужасающий пас Кулибали перехватил Инглезе, дошёл до штрафной площади и снабдил мячом Степински. Мариуш что есть силы пробил метров с 15-и, вогнав мяч точно под перекладину.

«Наполи» мог отыграться уже через две минуты, но Лоренцо Тонелли замыкая подачу от угла поля, угодил в перекладину. Затем ещё Кальехон претендовал на роль спасителя неаполитанцев — Соррентино вытащил мяч из дальнего угла. Стефано провёл просто феноменальный матч сегодня, но и он был бессилен, когда на предпоследней минуте матча сравнял счёт Милик. Аркадиуш ударом головой с линии вратарской перебросил мяч через голкипера

А в компенсированное время хозяева вырвали победу. Суперволевой успех принёс неаполитанцам Амаду Диавара, на 11-ти метровой отметке поймавший мяч после подачи углового, и точным ударом поразивший правую «девятку». Этот результат позволил «Наполи» не отпустить «Ювентус» на почтительное расстояние. «Старая синьора» всего на 4 очка опережает подопечных Сарри, борьба за чемпионство сохраняется.