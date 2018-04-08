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«Сидней» — «Аделаида Анайтед» — 3:0. Обзор матча
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«Сидней» — «Аделаида Анайтед» — 3:0. Обзор матча 

Чемпионат.com 23 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
«Сидней» разгромил «Аделаиду Анайтед» в поединке 26-го тура австралийской А-лиги. Встреча прошла в Сиднее на стадионе «Сидней — Альянс» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Первый мяч забил нападающий Мэтт Симон, отличившийся в добавленное время первого тайма. После перерыва бразильский форвард Бобо оформил дубль.
«Сидней», набрав 61 очко, занимает первое место в турнирной таблице австралийского первенства. «Аделаида Анайтед» (36) располагается на пятой строчке.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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