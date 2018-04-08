«Сидней» — «Аделаида Анайтед» — 3:0. Обзор матча

«Сидней» разгромил «Аделаиду Анайтед» в поединке 26-го тура австралийской А-лиги. Встреча прошла в Сиднее на стадионе «Сидней — Альянс» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил нападающий Мэтт Симон , отличившийся в добавленное время первого тайма. После перерыва бразильский форвард Бобо оформил дубль.

«Сидней», набрав 61 очко, занимает первое место в турнирной таблице австралийского первенства. «Аделаида Анайтед» (36) располагается на пятой строчке.

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