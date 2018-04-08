«Фейеноорд» на выезде победил «Твенте» 

В матче 30-го тура чемпионата Голландии «Фейеноорд» в гостях был сильнее «Твенте». Победу роттердамцам принесли голы Жан-Поля Боэтиуса, Стивена Бергейса и Николая Йоргенсена. Единственный мяч у хозяев на счету Адама Махера.
"Твенте" — «Фейеноорд» — 1:3 (1:1) Голы: Боэтиус, 18 — 0:1, Махер, 22 — 1:1, Бергейс, 67 — 1:2, Йоргенсен, 75 — 1:3 "Фейеноорд": Джонс, Хапс, ван дер Хейден, ван Беек, Дикс, Вильена, Тоорнстра (ван Перси, 63), Эль Ахмади, Боэтиус (Ларссон, 63), Бергейс, Йоргенсен (Амрабат, 81)