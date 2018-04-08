Дортмундская «Боруссия» разгромила «Штутгарт» и отстает от «Шальке» на 1 очко 

«Боруссия» из Дортмунда крупно победила «Штутгарт» в матче 29-го тура бундеслиги. Дортмундцы занимают третье место в таблице и сократили отставание от занимающего второе место «Шальке» до 1 очка. Гельзенкирхенцы ранее уступили аутсайдеру турнирной таблицы «Гамбургу».
Накануне «Бавария» досрочно обеспечила себе чемпионский титул.
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Бундеслига
29-й тур "Боруссия" Д — «Штутгарт» — 3:0 (1:0)
Голы: Пулишич, 38 (1:0). Батшуайи, 48 (2:0). Филипп, 59 (3:0).
"Боруссия": Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Емер Топрак, Шмельцер (Толян, 64), Нури Шахин, Ройс (Серхио Гомес, 87), Дахуд, Пулишич, Батшуайи, Филипп (Санчо, 80).
"Штутгарт": Цилер, Бек, Инсуа, Аого (Озджан, 68), Бадштубер, Павар, Гентнер, Томми (Брун Ларсен, 57), Аскасибар (Мангаля, 88), Гомес, Гинчек.
Предупреждения: Бек, 30. Шмельцер, 42. Аого, 56. Гомес, 58. Гинчек, 70.
Судья: Иттрих.
Дортмунд. Стадион «Signal-Iduna-Park».