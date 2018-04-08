Ещё
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Штутгарт» и отстает от «Шальке» на 1 очко
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Штутгарт» и отстает от «Шальке» на 1 очко 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Боруссия» из Дортмунда крупно победила «Штутгарт» в матче 29-го тура бундеслиги. Дортмундцы занимают третье место в таблице и сократили отставание от занимающего второе место «Шальке» до 1 очка. Гельзенкирхенцы ранее уступили аутсайдеру турнирной таблицы «Гамбургу».
Накануне «Бавария» досрочно обеспечила себе чемпионский титул.
Чемпионат Германии
Бундеслига
29-й тур  "Боруссия" Д — «Штутгарт» — 3:0 (1:0)
Голы: Пулишич, 38 (1:0). Батшуайи, 48 (2:0). Филипп, 59 (3:0).
"Боруссия": Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Емер Топрак, Шмельцер (Толян, 64), Нури Шахин, Ройс (Серхио Гомес, 87), Дахуд, Пулишич, Батшуайи, Филипп (Санчо, 80).
"Штутгарт": Цилер, Бек, Инсуа, Аого (Озджан, 68), Бадштубер, Павар, Гентнер, Томми (Брун Ларсен, 57), Аскасибар (Мангаля, 88), Гомес, Гинчек.
Предупреждения: Бек, 30. Шмельцер, 42. Аого, 56. Гомес, 58. Гинчек, 70.
Судья: Иттрих.
Дортмунд. Стадион «Signal-Iduna-Park».
Спорт-Экспресс: последние новости
Александр Сапета: "После пропущенного мяча стали контролировать матч. Надо было сразу так играть" РФПЛ. 25-й тур. "Локомотив" победил "Ростов", "Спартак" громит "Анжи" Юрий Семин: "Вернулись этой победой в золотую гонку, а то нас уже стали списывать со счетов"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой309
Нурмагомедов обратился к Макгрегору4
Ягудин с женой попали в больницу28
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Нурмагомедов стал чемпионом UFC42
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение