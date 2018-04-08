В матче 32-го тура чемпионата Англии «Челси» принимает «Вест Хэм».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Челси
Вест Хэм Куртуа Тибо • Аспиликуэта Сесар • Кэхилл Гари • Рюдигер Антонио • Мозес Виктор • Канте Н'Голо • Фабрегас Сеск • Алонсо Маркос • Виллиан Боргес • Азар Эден • Мората Альваро
Запасные: Жиру Оливье • Педро Родригес • Кабальеро Вилли • Дринкуотер Дэнни • Кристенсен Андреас • Бакайоко Тьемуа • Эмерсон Палмиери
Харт Джо • Райс Деклан • Огбонна Анджело • Крессуэлл Арон • Сабалета Пабло • Куйяте Шейку • Ноубл Марк • Масуаку Артур • Фернандес Эдимилсон • Мариу Жоау • Арнаутович Марко
Запасные: Эвра Патрис • Эрнандес Хавьер • Адриан Сан-Мигель • Хагилл Джордан • Куллен Джош • Паск Джош • Диангана Грэди
08 апреля. Стадион «Стэмфорд Бридж» (Лондон).
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