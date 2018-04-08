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«Челси» — «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Челси» — «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 32-го тура чемпионата Англии «Челси» принимает «Вест Хэм».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Челси
Вест Хэм  Куртуа Тибо • Аспиликуэта Сесар • Кэхилл ГариРюдигер АнтониоМозес Виктор • Канте Н'Голо • Фабрегас Сеск • Алонсо МаркосВиллиан Боргес • Азар Эден • Мората Альваро
Запасные: Жиру Оливье • Педро Родригес • Кабальеро Вилли • Дринкуотер ДэнниКристенсен Андреас • Бакайоко Тьемуа • Эмерсон Палмиери
Харт Джо • Райс Деклан • Огбонна Анджело • Крессуэлл Арон • Сабалета Пабло • Куйяте Шейку • Ноубл МаркМасуаку Артур • Фернандес Эдимилсон • Мариу Жоау • Арнаутович Марко
Запасные: Эвра Патрис • Эрнандес Хавьер • Адриан Сан-Мигель • Хагилл Джордан • Куллен ДжошПаск Джош • Диангана Грэди
08 апреля. Стадион «Стэмфорд Бридж» (Лондон).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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