«Локомотив» обыграл «Ростов», сохранив за собой первую строчку в таблице

В матче 25-го тура РФПЛ «Локомотив» на «РЖД Арене» минимально обыграл «Ростов». Всю игру хозяева владели мячом и пытались взломать плотную оборону «Ростова», сумев забить единственный мяч лишь с углового. «Ростов» был очень хорош в защите, но абсолютно провалил игру в атаке.

Протокол игры

Локомотив Москва

Ростов

(1:0) Фарфан Джефферсон 47'

08 апреля. Стадион «РЖД Арена» (Москва).

Поражение от «Амкара» (1:2) в прошлом туре сильно встревожило всех неравнодушных к «Локомотиву». Несмотря на имеющуюся игру в запасе, отрыв от "Спартака" составлял лишь два очка перед текущим туром, что могло оказать дополнительное давление на команду Юрия Сёмина . Им предстоял матч против крепкого «Ростова» Валерия Карпина , все еще не знающего побед с новым клубом, но дающего бой любому именитому сопернику. В прошлом туре ростовчане на равных боролись с ЦСКА, но не сумели избежать поражения, пропустив решающий гол в концовке матча (1:2). Задача «Ростова» предельно ясна — избежать вылета и отдалиться от зоны переходных матчей, а учитывая плотность в нижней части турнирной таблицы, каждое очко — на вес золота.

В матче против «Локомотива» «Ростов» не стал изменять себе, сыграв строго от обороны. Валерий Карпин не смог рассчитывать на своего исландского форварда Бьорна Сигударсона, которого заменил в стартовом составе Владимир Дядюн. Без исландца, который был важным элементом для построения атак, игра «Ростова» впереди совсем не клеилась. В прошлых матчах Сигударсон активно опускался в середину поля, принимал верховые мячи и удобно скидывал партнерам, давая второй темп атакам, но в этом матче «Ростов» был лишен такого оружия. У хозяев отсутствовал Игорь Денисов из-за удаления в последнем туре.

8 Апр 2018 в 6:39 PDT Весь первый тайм гости плотно оборонялись, без всякого намека на продвижение вперед. «Локомотиву» было совсем непросто прорываться сквозь столь плотную защиту, но несколько моментов до перерыва создать сумел. Активность хозяев у ворот Ильи Абаева проявилась с 20 по 30 минуту. Сперва Алексей Миранчук взял игру на себя, прорвавшись с правого фланга в центр, но его удар был заблокирован. Затем Дмитрий Тарасов попал в штангу, замыкая подачу Мануэла Фернандеша с углового. Еще один момент был у самого португальца, пробивавшего в ближний угол с левого фланга. На этом вся острота закончилась, и команды отправились на перерыв.

Когда позиционная атака не получается, а контратак и вовсе нет, на помощь приходят стандарты. На 47-й минуте «железнодорожники» разыграли угловой, Владислав Игнатьев выполнил навес на Джефферсона Фарфана, точно пробившего в дальний угол — 1:0. Забитый мяч стал огромным облегчением для «Локомотива», открывшего счет спустя две минуты после перерыва. После забитого гола игра продолжилась в очень спокойном темпе. «Ростов» абсолютно не угрожал воротам Гилерме, что вынудило Карпина довольно скоро произвести замену — поле покинул Дядюн, а появился Элдор Шомуродов . Больших изменений в игру гостей это не внесло, мяч по-прежнему держался лишь на их половине поля.

Лишь на 85-й минуте «Ростову» удалась быстрая атака, в результате которой узбекский форвард пробивал в ближний угол, но надежно сыграл голкипер москвичей. Это был единственный удар в створ ростовчан за весь матч. «Локомотив» довел дело до минимальной победы, сохранив за собой первую строчку в таблице, а «Ростов» остался в зоне переходных матчей.