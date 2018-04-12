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В детских больницах Новосибирска появятся камеры наблюдения в палатах
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В детских больницах Новосибирска появятся камеры наблюдения в палатах 

АиФ-Новосибирск 9 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Минздрав региона рекомендовал детским больницам установить камеры видеонаблюдения в палатах, где проходят лечение малыши без родителей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Решение было принято после инцидента с восьмимесячным ребенком-отказником в городской клинической больнице № 4. Напомним, на днях в социальных сетях появилось видео, записанное на телефон одной из пациенток больницы. Не нем женщина в белом халате несколько раз с силой кидает плачущего грудного ребёнка на кровать. Инцидентом заинтересовались следственные органы и региональные власти.
Как отметил замминистра здравоохранения Андрей Лиханов, видеонаблюдение в детских больницах поможет наладить контроль за благополучием и безопасностью детей, которые находятся в больнице без мамы. Камеры будут установлены не во всех помещениях, а только в тех, где проходят лечение малыши, оставшиеся без попечения родителей. Записи с них будут доступны только для служебного пользования.
Аукцион на поставку камер планируют провести в ближайшее время. Начать видеонаблюдение за детьми в больницах планируют к середине июня.
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