В детских больницах Новосибирска появятся камеры наблюдения в палатах

Минздрав региона рекомендовал детским больницам установить камеры видеонаблюдения в палатах, где проходят лечение малыши без родителей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Решение было принято после инцидента с восьмимесячным ребенком-отказником в городской клинической больнице № 4. Напомним, на днях в социальных сетях появилось видео, записанное на телефон одной из пациенток больницы. Не нем женщина в белом халате несколько раз с силой кидает плачущего грудного ребёнка на кровать. Инцидентом заинтересовались следственные органы и региональные власти.

Как отметил замминистра здравоохранения Андрей Лиханов, видеонаблюдение в детских больницах поможет наладить контроль за благополучием и безопасностью детей, которые находятся в больнице без мамы. Камеры будут установлены не во всех помещениях, а только в тех, где проходят лечение малыши, оставшиеся без попечения родителей. Записи с них будут доступны только для служебного пользования.

Аукцион на поставку камер планируют провести в ближайшее время. Начать видеонаблюдение за детьми в больницах планируют к середине июня.