Дубля Погребняка не хватило «Тосно» для победы над «Уралом»

В двадцать пятом туре чемпионата России «Тосно» и «Урал» сыграли вничью.

Протокол игры

Тосно

(2:1) Погребняк Павел 59'

87' Отман Эль Кабир (2:2)

08 апреля. Стадион «Петровский» (Санкт-Петербург).

Воскресную часть двадцать пятого тура чемпионата России открывали «Тосно» и «Урал». После трёх подряд поражений команда Дмитрия Парфёнова рассчитывала победить, ведь она находилась в зоне прямого вылета. Но набрать три очка тосненцам было непросто, поскольку к ним в гости пожаловал крепкий середняк Премьер-лиги.

"Тосно" активно вошёл в игру и быстро соорудил опасный момент. После наброса справа с линии вратарской площади головой пробивал Резиуан Мирзов , однако удар этот не получился акцентированным, и мяч пролетел левее намеченной цели. Хозяева продолжали часто задействовать правый фланг, и следующая их атака получилась результативной. Игровой снаряд снова был доставлен к линии вратарской, откуда ногой мимо голкипера точно в сетку пробил опытный Павел Погребняк.

Команда Дмитрия Парфёнова продолжала владеть инициативой, но при этом не создавала моментов. «Урал», в свою очередь, практически не атаковал. Тем не менее, ближе к завершению первого тайма гостям удалось уравнять количество единиц на табло. После подачи в штрафную площадь Евгений Чернов допустил грубую позиционную ошибку, позволив мячу дойти до Димитрова. Николай прострелил во вратарскую, откуда точный удар по воротам нанёс Владимир Ильин.

После перерыва игра была достаточно боевой и контактной, а опасные моменты практически не возникали, пока арбитр не назначил пенальти в ворота «Урала». Страж порядка усмотрел нарушение правил со стороны Петрюса Бумаля против Резиуана Мирзова справа у лицевой линии. Павел Погребняк с одиннадцатиметровой отметки пробил низом чуть правее центра, а Ярослав Годзюр завалился в противоположную сторону. Форвард «Тосно» оформил дубль и снова вывел свою команду вперёд.

На экваторе второго тайма упрочить преимущество тосненцев мог Рикардиньо, который вышел на ударную позицию и пробил метров с двадцати трёх — игровой снаряд пролетел правее рамки. В дальнейшем активнее смотрелся уже «Урал», не желавший мириться с поражением. Отман Эль Кабир наносил неплохой удар слева со штрафного, но мяч пришёлся в сетку ворот с внешней стороны. На восемьдесят седьмой минуте гости смогли сравнять счёт. После подачи с правого фланга Владимир Ильин головой сбросил мяч в район дальнего угла вратарской, откуда ногой вратаря пробил Этман Эль Кабир.

В самой концовке Павел Погребняк мог оформить хет-трик, однако из убойной позиции в чужой штрафной площади форвард пробил в перекладину! Итоговый счёт — 2:2. «Тосно» не смог прервать безвыигрышную серию, хотя был близок к этому.