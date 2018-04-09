В Калининграде нашли «художницу», разукрасившую памятник борющимся зубрам 

Скульптуру «Борющиеся зубры» накануне Пасхи разрисовала молодая женщина. Это удалось установить благодаря камерам комплекса «Безопасный город».
На записи видно, что молодая женщина залезла на постамент и покрасила часть скульптуры, после чего стала фотографироваться с ней. Мужчина снимал все происходящее на видео. О произошедшем операторы «Безопасного города» тут же сообщили в полицию. До их приезда парочку «вели» по городу с помощью установленных в городе камер. Женщину вскоре задержали, ей вручили протокол об административном правонарушении. Полиция проводит дальнейшую проверку.
«На основных исторически-важных объектах расположены камеры, в которых реализована антивандальная сигнализация с обозначенной «стерильной зоной». Как только кто-либо пересекает условную черту около памятника или монумента — система автоматически об этом уведомляет оператора», — предупредил директор ГКУ Калининградской области «Безопасный город» Алексей Игнатенко.