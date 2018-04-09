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В Калининграде нашли «художницу», разукрасившую памятник борющимся зубрам
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В Калининграде нашли «художницу», разукрасившую памятник борющимся зубрам 

АиФ 35 минут назад
Фото: АиФ
Скульптуру «Борющиеся зубры» накануне Пасхи разрисовала молодая женщина. Это удалось установить благодаря камерам комплекса «Безопасный город».
На записи видно, что молодая женщина залезла на постамент и покрасила часть скульптуры, после чего стала фотографироваться с ней. Мужчина снимал все происходящее на видео. О произошедшем операторы «Безопасного города» тут же сообщили в полицию. До их приезда парочку «вели» по городу с помощью установленных в городе камер. Женщину вскоре задержали, ей вручили протокол об административном правонарушении. Полиция проводит дальнейшую проверку.
«На основных исторически-важных объектах расположены камеры, в которых реализована антивандальная сигнализация с обозначенной «стерильной зоной». Как только кто-либо пересекает условную черту около памятника или монумента — система автоматически об этом уведомляет оператора», — предупредил директор ГКУ Калининградской области «Безопасный город» Алексей Игнатенко.
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