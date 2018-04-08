Чемпионат мира по футболу. Высшая степень готовности

Под лозунгом «Все для людей» в России идет подготовка к едва ли не главному спортивному событию в новейшей истории страны — чемпионату мира по футболу. Впервые первенство принимать будут 11 российских городов. В каждом — современные стадионы, новые отели, вокзалы и аэропорты. Прошлой осенью президент Владимир Путин предупредил: не должно остаться никаких «путырей, луж, свалок и строительного мусора». Принять мундиаль нужно достойно. И вот до чемпионата осталось всего два месяца. Корреспондент «МИР 24» Дмитрий Барбаш проинспектировал Казань и Нижний Новгород и узнал, все ли готово.

Участник клуба ретро-автомобилей Амир Фаттахов к чемпионату мира готовится у стен казанского Кремля, хоть сегодня готов с ветерком прокатить гостей мундиаля. Блестящий олень, потертая куртка и фирменный значок на кепке. Все, как в «Бриллиантовой руке». Машина только снаружи старая «Волга», а внутри — современная иномарка.

«Иностранцам так и хочется сказать, что такие «Волги» выпускались у нас в Советском Союзе. Мы готовы предложить туристические маршруты по городу», — сказал Фаттахов. На входе «Казань-Арены» — талисман предстоящих игр Забивака. Здесь пройдут шесть матчей предстоящего мирового первенства. В том числе 1/8 и четвертьфинала.

«Казань-Арену» называют одним из самых уютных российских стадионов. Вмещает она 45 тысяч человек. Цифра немаленькая, но трибуны расположены очень компактно, и футбол хорошо смотреть с любого места. Все видно как на ладони. Первоклассный газон, современные раздевалки и душевые, пресс-зал для тренеров и журналистов, молельная комната для верующих. Здесь, к слову, будет играть сборная Ирана. После Кубка Конфедерации к стадиону ФИФА было лишь несколько новых требований.

«Была расширена зона прессы. На ЧМ приезжает прессы больше, чем на регулярные матчи российского чемпионата. Были дополнены мягкими сиденьями более дорогие категории билетов. Внутри чаши стадиона никаких изменений не было», — пояснил замдиректора стадиона Булат Литвинов

Посмотреть на Казань председатель комитета по туризму республики Сергей Иванов предлагает сквозь очки. Не розовые, а цифровые. Установив туда смартфон, можно увидеть все местные красоты в формате 3D. Тем, кто предпочтет экскурсии реальные, на помощь придут волонтеры.

«Они владеют большим объемом туристкой информации, для них будут установлены палатки, где можно будет получить информацию о Казани, как туристические объекты работают, как добраться, где можно заказать экскурсию. И информация будет на шести иностранных языках», — отметил Иванов.

В чужие ворота без остановок

Как забивают вратари

Летом на это газон стадиона «Олимпиец» в Нижнем Новгороде выйдет одна из главных звезд мирового футбола Леонель Месси. Поле почти готово, осталось только нанести разметку. Сегодня работы идут и в самой чаше, и в подтрибунных помещениях.

На стадионе проходят последние приготовления перед тестовым матчем, и пока даже в чаше без каски находиться нельзя. Только что установили ворота, работает поливальная машина, и все это под строгим наблюдением делегатов ФИФА. Уже 15 апреля здесь встретятся команды из первого российского дивизиона — местный «Олимпиец» и «Зенит-2», и на эту игру ожидают 15 тысяч болельщиков. Эта игра станет пробной во всех отношениях — выдержит ли трава, сколько времени займет вход-выход людей со стадиона. Свое слово скажут и болельщики — удобно ли смотреть футбол.

Работы ведутся и вокруг стадиона. Скоро здесь откроют 15-ю по счету станцию Нижегородского метро «Стрелка». Один из вестибюлей будет выполнен в футбольном стиле.

От старого здания нижегородского железнодорожного вокзала осталось разве что историческое панно. Современная отделка, удобные информационные табло, эскалаторы. Встречать гостей будут и символы советской эпохи, и англоязычный персонал, всегда готовый ответить на просьбу.

«Короткие курсы английского, его основы, конечно, будут знать наши работники. Конечно, знать расписание и поездов, и самих игр», — сказала начальник вокзала Вера Крысова.

Расписание матчей и на фасаде аэропорта Стригино. Еще пару лет назад авигавань здесь была в серых тонах. Сегодня — в самом современном стиле. Перед чемпионатом в зале прилета установят терминалы, в которых можно распечатать паспорт болельщика, если кто-то из фанатов вдруг забыл его дома.

«По требованиям ФИФА мы как аэропорт должны принять за 10 часов до игры и 10 часов после игры 10% емкости стадиона. Фоновый поток, мы рассчитываем 1600 пассажиров в час. Это является ориентиром, и к этим цифрам мы готовы», — подчеркнул гендиректор международного аэропорта Денис Букин.

Управляющая нижегородским хостелом Лариса Хорошунова показывает места для непритязательных болельщиков — номера с двухъярусными кроватями, удобства на этаже. Зато самый центр. Сегодня самая дешевая кровать стоит около 400 рублей в сутки. На время первенства цена возрастет в десять раз. И практически все номера уже забронированы. К удобствам всех гостей — общая кухня, холл и настольные игры. К неудобствам некоторых — сухой закон.

«По правилам нашего хостела, распитие спиртных напитков запрещено. Во избежание каких-то казусов, конфликтов. И послаблений не будет. Я думаю, не стоит этого делать в целях безопасности туристов», — отметила Лариса Хорошунова.

В президентском люксе в самой фешенебельной гостнице Нижнего другие цены. Места бронируют для высших футбольных функционеров. В номере, в котором, возможно, будет жить сам глава ФИФА Джанни Инфантино , итальянский дизайн, на стенах картины из личной коллекции владельца отеля. Цена за сутки — 70 тысяч рублей.

«Слово «чиновник» хорошо отражает их статус. Но ни в коем образе не отражает их человеческие пристрастия и антипатии. Самое главное, чтобы у человека была возможность хорошо выспаться, была горячая вода и хороший завтрак. 50% впечатлений, как человек выспался. Слава богу, в России есть компании, которые выпускают отличные ортопедические матрасы», — сказал инестор Дмитрий Володин

На Большой Покровской улице в самом центре Нижнего Новгорода уже запущены часы чемпионата мира по футболу. Его в городе ждут все. Даже уличные музыканты обещают к мундиалю подобрать новый репертуар.

К чемпионату мира по футболу готовится вся страна. И конечно, спецслужбы. Директор ФСБ Александр Бортников , выступая на Московской конференции по международной безопасности, призвал все страны к взаимодействию, как это было в дни Олимпиады в Сочи и во время проведения Кубка Конфедераций в прошлом году. Только так, всем вместе, можно противостоять терроризму. Политика политикой, а безопасность превыше всего, напомнил Бортников.

«Как вы знаете в прошлом году США, а российско-американские отношений сейчас переживают далеко не самый лучший период в своей истории, своевременно предупредили Россию о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников. В это же время удалось предотвратить еще одну атаку благодаря информации, полученной от турецких партнеров. Были спасены, возможно, сотни жизней мирных граждан», — подчеркнул Бортников.

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