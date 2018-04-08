Саркис Оганесян: «Нервозности в связи с возможным чемпионством „Локомотива“ нет»

Тренер «Локомотива» Саркис Оганесян рассказал, что команда не чувствует никакой нервозности в связи с возможным завоеванием чемпионского титула. Сегодня «Локомотив» на своем поле обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и увеличил отрыв от «Спартака» на пять очков.

«Психологическое состояние команды очень хорошее. Немного ощущалась усталость после матча с «Амкаром» на фоне матчей национальных команд. На это повлияли и долгие перелеты. Также присутствовала нервозность, но после матча с «Амкаром» нам удалось подвести игроков к оптимальному состоянию.

Нервозность в связи с возможным чемпионством команды? Нет, такого нет. Где-то чувствуется, что необходимо просто победить и брать три очка в любом матче. Но это нормальное явление. В любом случае команде удалось сконцентрироваться и спокойно подготовиться к этому матчу. Слава богу никто не получил травмы.