Саркис Оганесян: «Нервозности в связи с возможным чемпионством „Локомотива“ нет» 

Тренер «Локомотива» Саркис Оганесян рассказал, что команда не чувствует никакой нервозности в связи с возможным завоеванием чемпионского титула. Сегодня «Локомотив» на своем поле обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и увеличил отрыв от «Спартака» на пять очков.
«Психологическое состояние команды очень хорошее. Немного ощущалась усталость после матча с «Амкаром» на фоне матчей национальных команд. На это повлияли и долгие перелеты. Также присутствовала нервозность, но после матча с «Амкаром» нам удалось подвести игроков к оптимальному состоянию.
Нервозность в связи с возможным чемпионством команды? Нет, такого нет. Где-то чувствуется, что необходимо просто победить и брать три очка в любом матче. Но это нормальное явление. В любом случае команде удалось сконцентрироваться и спокойно подготовиться к этому матчу. Слава богу никто не получил травмы.
«Ростов» — хорошая команда, и нашей задачей было хорошо сыграть в защите и не позволить сопернику создать моменты. Что касается Тимофея Калачева, то ни против него, ни против Александра Гацкана мы персонально не играли», — сказал Оганесян в беседе в корреспондентом Sport24.ru Грантом Гетадаряном.