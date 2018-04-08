«Аякс» минимально обыграл «Хераклес» и сохраняет шансы на золото

«Аякс» продолжает преследование главного фаворита сезона, ПСВ. Амстердамцы в заключительном матче 30-го тура одолели «Хераклес» с минимальным перевесом (1:0). Единственный гол в активе Давида Нереса на 63-й минуте.

"Аякс" идет в семи очках от ПСВ за четыре тура до завершения турнира.

Протокол игры

Хераклес

(1:0) Нерес Давид 63'

Запасные: Лампру Костантинос • Luis Orejuela • Эйтинг Карел • Кассьерра Матео

Кастро Брам • Брейкерс Тим • Дросте Вут • Вуйтенс Дрис • Баас Роланд • Дуарте Лерин 81' (Дарри Браим (81') • Монтейро Гамиро • Навратил Ярослав • Ван Ойен Петер 87' (Вермейж Винсент (87') • Кювас Брандлей 65' (Sebastian Jakubiak (65') • Гладон Пол