Ещё
«Аякс» минимально обыграл «Хераклес» и сохраняет шансы на золото
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Аякс» минимально обыграл «Хераклес» и сохраняет шансы на золото 

Евро-футбол.Ру 21 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Аякс» продолжает преследование главного фаворита сезона, ПСВ. Амстердамцы в заключительном матче 30-го тура одолели «Хераклес» с минимальным перевесом (1:0). Единственный гол в активе Давида Нереса на 63-й минуте.
"Аякс" идет в семи очках от ПСВ за четыре тура до завершения турнира.
Протокол игры
Хераклес
(1:0) Нерес Давид 63'
Онана Андре • Ниссен Расмус 75' (Де Йонг Сим (75') • Де Лихт Маттайс • Вебер Максимилиан 33' • Nicolas Tagliafico • Ван де Бек Донни • Шоне Лассе • Зиеш Хаким • Нерес Давид 81' (Noussair Mazraoui (81') • Хунтелаар Клаас-Ян 86' (Дольберг Каспер (86') • Клюйверт Джастин
Запасные: Лампру Костантинос • Luis Orejuela • Эйтинг Карел • Кассьерра Матео
Кастро Брам • Брейкерс Тим • Дросте Вут • Вуйтенс Дрис • Баас Роланд • Дуарте Лерин 81' (Дарри Браим (81') • Монтейро Гамиро • Навратил Ярослав • Ван Ойен Петер 87' (Вермейж Винсент (87') • Кювас Брандлей 65' (Sebastian Jakubiak (65') • Гладон Пол
Запасные: Ван Хинтум Барт • Зейнстра Харм • Браувер Микаэль • Ван ден Бёйс Дарио • Осман Мо • Tim van den Berg • Niels Leemhuis
08 апреля. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
Евро-футбол.Ру: последние новости
Мхитарян: "Рекомендую Головину и братьям Миранчукам переезжать в Европу" Скрипченко: "Матч со "Спартаком" домашний, нужно более агрессивно сыграть" Ари: "Поражение от "Амкара" нас разбудило, привело в чувство"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой309
Нурмагомедов обратился к Макгрегору4
Ягудин с женой попали в больницу28
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Нурмагомедов стал чемпионом UFC42
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение