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«Метц» пропустил пять мячей от «Лиона»
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«Метц» пропустил пять мячей от «Лиона» 

Евро-футбол.Ру 22 минуты назад
Главный аутсайдер чемпионата Франции «Метц» в матче 32-го тура Лиги 1 принимал «Лион» и пропустил решающий гол уже на первой минуте. Фавориты игры не опустили рук и продолжили отправлять мячи в сетку ворот. Финальный свисток прозвучал при счете 0:5.
"Метц" остался на дне в семи очках от зоны стыковых матчей, а «Лион» опередил «Марсель» в споре за третью строчку.
Протокол игры
1' Марсело Антонио (0:1)
20' Марсело Антонио (0:2)
65' Депай Мемфис (0:3)
68' Траоре Бертран (0:4)
86' Диас Мариано (0:5)
Кавасима Эйдзи • Балью Иван • Дианье Фаллу • Ньякат Мусса 59' • Пальмьери Жульян 75' (Ривьерес Жонатан (75') • Манджек Жорж • Коад Рено • Доссеви Матьё • Молле Флоран 32' 82' (Поблет Херонимо (82') • Ру Нолан • Ривьер Эммануэль
Запасные: Нгетт Опа • Бёнардо Квентин • Булая Фарид • Миличевич Даниел • Ньяне Ибраима
Лопеш Антони • Рафаэль да Сильва • Марсело Антонио • Морель Жереми • Менди Ферлан • Н'Домбеле Тангай 81' (Шейх Пап (81') • Тусар Люка • Ферри Жордан • Траоре Бертран 71' (Диас Мариано (71') • Депай Мемфис • Ауа Уссем 78' (Гуири Амин (78')
Запасные: Горжелен Матьё • Марсал Фернандо • Тете Кенни • Дьяаби Муктар
08 апреля. Стадион «Сэн-Сэнфорьен» (Мец).
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