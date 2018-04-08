«Метц» пропустил пять мячей от «Лиона»

Главный аутсайдер чемпионата Франции «Метц» в матче 32-го тура Лиги 1 принимал «Лион» и пропустил решающий гол уже на первой минуте. Фавориты игры не опустили рук и продолжили отправлять мячи в сетку ворот. Финальный свисток прозвучал при счете 0:5.

"Метц" остался на дне в семи очках от зоны стыковых матчей, а «Лион» опередил «Марсель» в споре за третью строчку.

Протокол игры

1' Марсело Антонио (0:1)

20' Марсело Антонио (0:2)

65' Депай Мемфис (0:3)

86' Диас Мариано (0:5)

Запасные: Нгетт Опа • Бёнардо Квентин • Булая Фарид • Миличевич Даниел • Ньяне Ибраима

Лопеш Антони • Рафаэль да Сильва • Марсело Антонио • Морель Жереми • Менди Ферлан • Н'Домбеле Тангай 81' (Шейх Пап (81') • Тусар Люка • Ферри Жордан • Траоре Бертран 71' (Диас Мариано (71') • Депай Мемфис • Ауа Уссем 78' (Гуири Амин (78')

Запасные: Горжелен Матьё • Марсал Фернандо • Тете Кенни • Дьяаби Муктар

08 апреля. Стадион «Сэн-Сэнфорьен» (Мец).