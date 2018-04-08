«Вест Хэм» наказал «Челси» за расточительность

В тридцать третьем туре английской Премьер-лиги «Челси» и «Вест Хэм» сыграли вничью.

Команда Антонио Конте много атаковала и создавала моменты, но не смогла добиться желаемого результата.

Протокол игры

Челси

Вест Хэм (1:0) Аспиликуэта Сесар 36'

73' Эрнандес Хавьер (1:1)

Запасные: Адриан Сан-Мигель • Хагилл Джордан • Паск Джош • Диангана Грэди

08 апреля. Стадион «Стэмфорд Бридж» (Лондон).

Черту под тридцать третьим туром английской Премьер-лиги подводило лондонское дерби — «Челси» принимал «Вест Хэм». После домашнего поражения от «Тоттенхэма» шансы «пенсионеров» на финиш в зоне Лиги чемпионов существенно снизились, ведь отрыв от четвёртого места вырос до восьми зачётных баллов. Тем не менее, Антонио Конте призывал своих подопечных сражаться до конца.

Тибо Куртуа и Педро Родригес полностью восстановились и на неделе вернулись к тренировочному процессу. Бельгийский голкипер вышел на поле с первых минут, а вот испанский атакующий полузащитник расположился на скамейке запасных. Других интересных моментов в составе «Челси» не наблюдалось.

Как и следовало ожидать, команда Антонио Конте с первых минут захватила инициативу и принялась искать слабые места в обороне гостей. В дебюте неплохой удар из-за пределов штрафной площади наносил Эден Азар , но бельгийцу немного не хватило точности. «Вест Хэм» ответил шансом Марко Арнаутовича, откликнувшегося на длинную передачу из глубины. Однако австрийский форвард в чужой штрафной площади после приёма мяча замешкался и последующий удар метров с шести был накрыт защитниками.

В средине первого тайма мяч побывал в сетке ворот «молотобойцев». После передачи от Эдена Азара Альваро Мората выскочил на свидание с Джо Хартом и пробил голкипера, но арбитр справедливо усмотрел небольшой офсайд. В скором времени бельгийско-испанская связка снова напомнила о себе. С левого края штрафной Азар прострелил в центр, а Мората пытался технично пробить пяткой — получилось правее рамки. Через пару минут Виллиан исполнил удар на исполнение метров с двадцати двух, однако не удалось бразильцу поразить правый угол.

Отличный шанс открыть счёт минут за десять до перерыва имел Виллиан. Вышел он один на один с голкипером, но Джо Харт спас свою команду после удара бразильца. Это, кстати, был первый удар в створ ворот в матче. Вскоре футболисты «Челси» всё-таки отпраздновали забитый гол. После подачи с углового Альваро Мората исполнил скидку в направлении Аспиликуэты. Сесар воспользовался пассивностью обороны, принял мяч и протолкнул его точно в сетку с близкого расстояния.

В дебюте второй половины «Челси» мог упрочить преимущество. Эден Азар справа в чужой штрафной площади оставил мяч Виллиану, бразилец убрал игровой снаряд в центр, но не попал в левый нижний угол. Чуть позже перспективный удар головой после подачи с углового наносил Альваро Мората — получилось выше рамки. Вскоре испанский форвард во второй раз за вечер отправил мяч в сетку ворот, замкнув прострел Виллиана, однако и здесь Мората забрался в незначительное положение «вне игры».

Команда Антонио Конте продолжала искать возможности для того, чтобы убить интригу. Неплохой обводящий удар с левой ноги в одной из атак наносил Виктор Мозес, но немного не попал нигериец в левую «девятку». А затем «Вест Хэм» наказал «Челси» за расточительность. После удачного отскока Марко Арнаутович справа сделал передачу в центр штрафной, откуда на исполнение первым касанием в правый угол пробил только вышедший на замену Чичарито. «Пенсионеры» постарались активизироваться, но и «молотобойцы» выискивали возможности в контригре. Тем не менее, до финального свистка голов больше забито не было.

Итоговый счёт — 1:1. Команда Антонио Конте много атаковала и создавала моменты, но не смогла добиться желаемого результата.