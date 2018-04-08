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«Айнтрахт» и «Хоффенхайм» не определили сильнейшего
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«Айнтрахт» и «Хоффенхайм» не определили сильнейшего 

Евро-футбол.Ру 45 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Прямые конкуренты в борьбе за места в еврокубках «Айнтрахт» и «Хоффенхайм» определяли сильнейшую сторону в матче 29-го тура Бундеслиги. Коллективы в начале второго тайма провели по голу в ворота соперника и довольствовались ничьей 1:1, которая вряд ли особо устроила и тех, и других.
Протокол игры
Айнтрахт Фр  Хоффенхайм
(1:0) Йович Лука 49'
56' Гнабри Серж (1:1)
Градецки Лукаш • Да Коста Данни • Абрахам Давид • Русс Марко 67' (Фалетт Симон (67') • Виллемс Джетро • Хасебе Макото • Де Гузман Джонатан • Вольф Мариус • Фабиан Марко • Боатенг Кевин-Принс 61' (Гачинович Мийат (61') • Йович Лука 55' (Халлер Себастьен (55')
Запасные: Фернандеш Желсон • Циммерманн Ян • Чендлер Тимоти • Баркок Аймен
Бауманн Оливер • Акпогума Кевин • Нордтвейт Ховард • Хюбнер Бенжамин 71' • Кадержабек Павел • Гриллич Флориан • Рупп Лукас 53' (Демирбай Керем (53') • Шульц Нико • Крамарич Андрей 57' (Амири Надим (57') • Ют Марк 52' • Гнабри Серж 83' (Сцалай Адам (83')
Запасные: Полански Ойген • Цубер Стивен • Хоогма Джастин • Кобель Грегор
08 апреля. Стадион «Коммерцбанк-Арена» (Франкфурт).
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