«Айнтрахт» и «Хоффенхайм» не определили сильнейшего

Прямые конкуренты в борьбе за места в еврокубках «Айнтрахт» и «Хоффенхайм» определяли сильнейшую сторону в матче 29-го тура Бундеслиги. Коллективы в начале второго тайма провели по голу в ворота соперника и довольствовались ничьей 1:1, которая вряд ли особо устроила и тех, и других.

Протокол игры

Айнтрахт Фр Хоффенхайм

Градецки Лукаш • Да Коста Данни • Абрахам Давид • Русс Марко 67' ( Фалетт Симон (67') • Виллемс Джетро • Хасебе Макото • Де Гузман Джонатан • Вольф Мариус • Фабиан Марко • Боатенг Кевин-Принс 61' (Гачинович Мийат (61') • Йович Лука 55' (Халлер Себастьен (55')

Запасные: Фернандеш Желсон • Циммерманн Ян • Чендлер Тимоти • Баркок Аймен

08 апреля. Стадион «Коммерцбанк-Арена» (Франкфурт).