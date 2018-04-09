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Обследование не выявило травмы у Кангвы
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Обследование не выявило травмы у Кангвы 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил «СЭ» результаты обследования нападающего «канониров» Эванс Кангвы, который был вынужден покинуть поле в субботнем матче 25-го тура РФПЛ с «Уфой» (2:1) на 56-й минуте встречи. Тогда хавбек гостей Веролюб Салатич совершил грубый фол против африканца — ударил соперника высоко поднятой ногой.
— Сегодня Кангва прошел медицинское обследование, которое не выявило у него серьезных повреждений, — сказал Балашов. — У игрока сохраняются болевые ощущения, однако они не помешают ему с завтрашнего дня начать подготовку к матчу с «Краснодаром» в общей группе (14 апреля). (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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