Обследование не выявило травмы у Кангвы 

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил «СЭ» результаты обследования нападающего «канониров» Эванс Кангвы, который был вынужден покинуть поле в субботнем матче 25-го тура РФПЛ с «Уфой» (2:1) на 56-й минуте встречи. Тогда хавбек гостей Веролюб Салатич совершил грубый фол против африканца — ударил соперника высоко поднятой ногой.
— Сегодня Кангва прошел медицинское обследование, которое не выявило у него серьезных повреждений, — сказал Балашов. — У игрока сохраняются болевые ощущения, однако они не помешают ему с завтрашнего дня начать подготовку к матчу с «Краснодаром» в общей группе (14 апреля). (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)