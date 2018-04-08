«Фенербахче» с Нойштедтером обыграл «Османлыспор», Это'О сделал дубль за «Коньяспор» 

«Фенербахче» обыграл «Османлыспор» в матче 28-го тура чемпионата Турции. За клуб из Стамбула 90 минут отыграл защитник сборной России Роман Нойштедтер. Пару в центре обороны ему составил экс-игрок "Зенита" Мартин Шкртел, открывший счет во встрече. Также в игре принял участие бывший хавбек «Зенита» Жулиану. В воротах «Османлыспора» играл экс-голкипер «Динамо» Жидрунас Карчемарскас.
"Коньяспор" забил 5 безответных голов «Сивасспору». Два мяча — на счету бывшего капитана «Анжи» Самюэлю Это'О. Через две минуты после второго гола он был заменен на бывшего форварда «Крыльев Советов» Адиса Яховича. Во втором тайме с поля был удален голкипер гостей Толгахан Ачар. В стартовом составе «Сивасспора» вышел экс-хавбек «Локомотива» Дельвин Ндинга.
"Аланьяспор" победил «Акхисар» — 3:1. В запасе победителей остался бывший форвард «Краснодара» и «Динамо» Вандерсон. У гостей 90 минут отыграл Евгений Селезнев, защищавший цвета «Кубани».
Наконец, «Бурсаспор» уступил «Касымпаше» — 0:1. За «Бурсаспор» 90 минут отыграл экс-форвард «Ахмата» Богдан Станку.
Чемпионат Турции
Суперлига
28-й тур "Фенербахче" — «Османлыспор» — 2:0 (0:0)
Голы: Шкртел, 55 (1:0). Сольдадо, 60 (2:0).
"Коньяспор" — «Сивасспор» — 5:0 (1:0)
Голы: Скубиц, 16 (1:0). Бурабиа, 59 (2:0). Это'О, 69 (3:0. Это'О, 75 (4:0). Шен, 87 (5:0).
Удаление: Ачар (С), 66.
"Аланьяспор" — «Акхисар» — 3:1 (2:0)
Голы: Акбада, 25 (1:0). Фернандес, 44 (2:0). Челик, 90+2 (2:1). Акбада, 90+4 (3:1).
"Бурсаспор" — «Касымпаша» — 0:1 (0:1)
Гол: Трезеге, 31.