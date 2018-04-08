«Реал Сосьедад» забил «Жироне» 5 мячей

«Реал Сосьедад» блестяще оборвал неудачную серию в испанской Ла Лиге, в матче 31-го тура разорвав оборону «Жироны». Баски отправили в ворота соперника сразу пять безответных голов.

Микель Оярсабаль отметился дублем, а его команда поднялась на 12-е место.

Протокол игры

Жирона

(1:0) Каналес Серхио 11'

(3:0) Оярсабаль Микель 71'

(4:0) Оярсабаль Микель 85'

(5:0) Хуанми Мигель 88'

Запасные: Агиррече Иманоль • Де ла Белья Альберто • Льоренте Диего • Горосабел Андони

08 апреля. Стадион «Аноэта» (Сан-Себастьян).