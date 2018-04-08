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«Реал Сосьедад» забил «Жироне» 5 мячей
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«Реал Сосьедад» забил «Жироне» 5 мячей 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
«Реал Сосьедад» блестяще оборвал неудачную серию в испанской Ла Лиге, в матче 31-го тура разорвав оборону «Жироны». Баски отправили в ворота соперника сразу пять безответных голов.
Микель Оярсабаль отметился дублем, а его команда поднялась на 12-е место.
Протокол игры
Реал Сосьедад
Жирона
(1:0) Каналес Серхио 11'
(2:0) Янузай Аднан 35'
(3:0) Оярсабаль Микель 71'
(4:0) Оярсабаль Микель 85'
(5:0) Хуанми Мигель 88'
Мойя Мигель 45' (Тоньо Рамирес (45') • Ариц Элустондо • Навас Рауль • Морено Эктор 40' • Кевин РодригесСубельдия Игор • Пардо Рубен 64' (Сурутуса Давид (64') • Каналес Серхио 65' • Янузай Аднан 78' (Хуанми Мигель (78') • Оярсабаль Микель • Виллиан Жозе
Запасные: Агиррече Иманоль • Де ла Белья Альберто • Льоренте Диего • Горосабел Андони
Буну Яссин • Маффео Пабло 68' (Гарсия Алеш (68') • Чимено Рамальо • Хуанпе Хуан • Бернардо Эспиноса • Мохика Хоан 66' • Понс Пере 68' (Адай Бенитес (68') • Гранель Алекс 65' • Гарсия Борха I • Порту Кристиан 77' (Сони Кевен (77') • Стуани Кристиан
Запасные: Ираисос Горка • Лосано Энтони • Тимор Давид • Муньеса Марк
08 апреля. Стадион «Аноэта» (Сан-Себастьян).
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