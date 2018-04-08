«Фенербахче» с Нойштедтером всухую одолел «Османлыспор» 

«Фенербахче» продолжает вести борьбу за тройку призовых мест в чемпионате Турции. «Канарейки» дома играли с «Османлыспором» и победили со счетом 2:0. Голы забили Мартин Шкртел и Роберто Сольдадо. Российский защитник Роман Нойштедтер провел на поле все 90 минут.
Защитник «Сивасспора» Виталий Дьяков снова не выходил на поле, его команда была разбита 0:5 «Коньяспором».
Протокол игры
Фенербахче
Османлыспор
(1:0) Шкртел Мартин 55'
(2:0) Сольдадо Роберто 60'
Демирель Волкан • Озбайракли Шенер • Нойштедтер Роман • Шкртел Мартин • Калдырым Хассан Али • Топал Мехмет • Соуза Жосеф • Дирар Набиль 42' • Жулиано де Паула 90' (Элмас Эльиф (90') • Потук Алпер 46' (Вальбуэна Матьё (46') • Сольдадо Роберто 75' (Фернандао (75')
Запасные: Исла Маурисио • Экичи Мехмет • Камени Карлос • Нету Луиш • Кейбаши Исмаил • Эрсу Эртен • Oguz Guctekin
Карчемарскас Жидрунас • Байыр Мухаммед 62' • Айхан Ялчын • Караер Аныл • Пинту Тьягу • Гюлселам Джейхун 89' (Гювен Мехмет (89') • Чагиран Муса 45' 64' (Tortol Lumanza Lembi (64') • Гюрлер Сердар • Регаттен Адриен • Умар Амину 70' (Чикалеши Сокол (70') • Батдал Мехмет
Запасные: Озчал Фуркан • Карлос Луис • Чюрюксу Нуман • Тюркаслан Ахмет • Махсо Андреас
08 апреля. Стадион «Шюкрю Сараджоглу» (Стамбул).