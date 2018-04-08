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«Милан» — «Сассуоло»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Милан» — «Сассуоло»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 31-го тура чемпионата Италии «Милан» принимает «Сассуоло».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Милан
Сассуоло
Доннарумма Джанлуиджи • Абате Игнасио • Бонуччи ЛеонардоРоманьоли АлессиоРодригес РикардоКесси ФранкБилья Лукас • Бонавентура Джакомо • Сусо Хесус • Кутроне Патрик • Чалханоглу Хакан
Запасные: Монтоливо РиккардоКалинич НиколаАнтонелли ЛукаСторари МаркоБорини ФабиоМусаккио МатеоСапата КристианДоннарумма Антонио • Калабрия Давиде • Андре Силва • Маури ХосеЛокателли Мануэль
Консильи Андреа • Лемос Маурисио • Ачерби Франческо • Пелузо Федерико • Лирола ПольМаццители ЛукаСенси Стефано • Миссироли Симоне • Рожерио да Силва • Берарди ДоменикоПолитано Маттео
Запасные: Матри Алессандро • Биондини Давид • Пеголо Джанлука • Бабакар Хоума • Рагуза Антонио • Дункан Альфред • Дель Орко Кристиан • Кассата Франческо • Пьерини Николас • Марсон Леонардо • Фраттези Давиде
08 апреля. Стадион «Сан-Сиро» (Милан).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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