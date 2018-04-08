В матче 31-го тура чемпионата Италии «Милан» принимает «Сассуоло».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Милан
Сассуоло
Доннарумма Джанлуиджи • Абате Игнасио • Бонуччи Леонардо • Романьоли Алессио • Родригес Рикардо • Кесси Франк • Билья Лукас • Бонавентура Джакомо • Сусо Хесус • Кутроне Патрик • Чалханоглу Хакан
Запасные: Монтоливо Риккардо • Калинич Никола • Антонелли Лука • Сторари Марко • Борини Фабио • Мусаккио Матео • Сапата Кристиан • Доннарумма Антонио • Калабрия Давиде • Андре Силва • Маури Хосе • Локателли Мануэль
Консильи Андреа • Лемос Маурисио • Ачерби Франческо • Пелузо Федерико • Лирола Поль • Маццители Лука • Сенси Стефано • Миссироли Симоне • Рожерио да Силва • Берарди Доменико • Политано Маттео
Запасные: Матри Алессандро • Биондини Давид • Пеголо Джанлука • Бабакар Хоума • Рагуза Антонио • Дункан Альфред • Дель Орко Кристиан • Кассата Франческо • Пьерини Николас • Марсон Леонардо • Фраттези Давиде
08 апреля. Стадион «Сан-Сиро» (Милан).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить