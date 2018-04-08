В матче 31-го тура чемпионата Испании «Валенсия» принимает «Эспаньол».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Валенсия
Эспаньол
Нето Мурара • Монтойя Мартин • Гарай Эсекиэль • Габриэль Паулиста • Гайя Хосе • Солер Карлос • Парехо Даниэль • Кондогбия Жоффрей • Гуэдеш Гонсалу • Дзадза Симоне • Родриго Морено
Запасные: Везу Рубен • Хауме Доменек • Вьетто Лусиано • Санти Мина • Перейра Андреас • Максимович Неманья • Ferran Torres
Пау Лопес • Наварро Марк • Давид Лопес • Эрмосо Марио • Дидак Вилья • Мелендо Оскар • Дардер Серхи • Карлос Санчес • Хурадо Хосе Мануэль • Пьятти Пабло • Морено Херард
Запасные: Гарсия Серхио • Серхио Санчес • Гранеро Эстебан • Хави Лопеc • Баптистао Лео • Кариколь Аарон
08 апреля. Стадион «Месталья» (Валенсия).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить