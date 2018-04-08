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«Пять раз пересмотрела»: забавное видео из Приморья набирает популярность
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«Пять раз пересмотрела»: забавное видео из Приморья набирает популярность 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В социальной сети «Инстаграм» набирает популярность забавное видео из Приморского края, сообщает PRIMPRESS.
Ролик сняли в Уссурийске. На кадрах видно, как две женщины прыгают в мешках под музыку во дворе жилого дома. При этом их снимает на телефон какой-то мужчина. Пользователи предположили, что горожанки могли проиграть в карты.
«Хороший тамада, и конкурсы интересные» — подписали видео авторы. На странице блогера Марка Чернослива видео набрало уже 30 тысяч просмотров.
«Пять раз пересмотрела», «Холостяк. Финал», «Классно, люди на позитиве» — комментируют видео юзеры.
A post shared by МаркЧернослив (Уссурийск) 18+ (@mark2_che) on Apr 8, 2018 at 3:34am PDT
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