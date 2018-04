«Пять раз пересмотрела»: забавное видео из Приморья набирает популярность

В социальной сети «Инстаграм» набирает популярность забавное видео из Приморского края, сообщает PRIMPRESS.

Ролик сняли в Уссурийске. На кадрах видно, как две женщины прыгают в мешках под музыку во дворе жилого дома. При этом их снимает на телефон какой-то мужчина. Пользователи предположили, что горожанки могли проиграть в карты.

«Хороший тамада, и конкурсы интересные» — подписали видео авторы. На странице блогера Марка Чернослива видео набрало уже 30 тысяч просмотров.

«Пять раз пересмотрела», «Холостяк. Финал», «Классно, люди на позитиве» — комментируют видео юзеры.

A post shared by МаркЧернослив (Уссурийск) 18+ (@mark2_che) on Apr 8, 2018 at 3:34am PDT