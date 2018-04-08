Главный рубеж взят. Репортаж о главном на UFC 223

7 апреля 2018 г., «Barclays Center», Бруклин, штат Нью-Йорк, США UFC 223 Турнир UFC 223 изначально выглядел вполне неплохо, но в итоге стал одним из самых напряжённых и многострадальных, которые доводилось видеть автору. Произошло столько событий, что кард в конечном счёте претерпел серьёзные изменения.

Началось с того, что Тони Фергюсон споткнулся, травмировал колено и выбыл. Заменить его в бою с Хабибом Нурмагомедовым должен был Макс Холлоуэй . Майкл Кьеза и Рэй Борг не были допущены до выступлений, так как получили повреждения осколками стекла, находясь в автобусе, который атаковали Конор Макгрегор и члены его команды, пытавшиеся отомстить Хабибу за то, что тот устроил стычку с Артёмом Лобовым . Сам Артём был снят с турнира, поскольку участвовал в погроме автобуса.

Холлоуэя не допустили врачи по медицинским показаниям, а заменить его планировали Энтони Петтисом, но тот запросил $1 000 000 за выход в клетку и получил отказ от руководства UFC. Свою кандидатуру на бой с Нурмагомедовым предлагал Пол Фелдер , но атлетическая комиссия штата Нью-Йорк не позволила «Ирландскому дракону» участвовать в главном бою, мотивируя тем, что он отсутствует в топ-15 лёгкого веса и не может драться с Хабибом, который на тот момент занимал 2-ю строчку.

После нервного ожидания и всех неудачных попыток найти второго хэдлайнера, противником Нурмагомедова стал Эл Якуинта, чей поединок с Фелдером вынужденно отменили. При этом титул в лёгком весе на кону стоял только для россиянина, так как Якуинта не сделал необходимый вес.

UFC 223 предваряло какое-то сумасшествие, поэтому из пяти схваток, описанных в превью, в данном репортаже речь пойдёт только о трёх.

Поединок в полулёгком весе — до 66 кг В 1-м раунде американец чаще шёл вперёд, много перемещался, атакуя в основном размашистыми боковыми с обеих рук или где-то одиночными, например, левым свингом. Забит либо стопорил джебом, либо обрабатывал корпус соперника киками, которые, к слову, кидал не только по среднему уровню, но и по нижнему и верхнему тоже. Когда Кайл прорывался на удобную дистанцию, то местами и сам доставал, и пропускал в ответ. Но основная часть ударов Бохняку прилетала в виде киков россиянина. Американец тратил больше сил, ведь, уступая в антропометрии, вынужден был постоянно сближаться, чтобы выходить на нужную дистанцию.

Во второй пятиминутке в стойке картина оставалась примерной той же. Но Забиту удалось провести два тэйкдауна и в нескольких эпизодах контролировать сверху в партере и наносить удары. Стоит отдать должное Бохняку, который находил силы подниматься в стойку, а иногда даже бравировал, опускал руки и призывая Магомедшарипова к более открытому поединку, хотя Забит, несмотря на множественные атаки с дальней дистанции, особо и не старался уходить от разменов. Дагестанец также клинчевал и попадал американцу коленом в голову. На перерыв Кайл побрёл уже с рассечениями под правым глазом и немногим выше правого виска.

В 3-м раунде россиянин смог трижды повалить оппонента на покрытие, но контролировал не слишком продолжительное время, поскольку американец поднимался на ноги. К этому моменту устали уже оба, и Забит стал застаиваться, судя по всему, затратив немало сил на попытки тэйкдаунов и контроль сверху. Помимо прочего Магомедшарипов попадал левым крюком, пробивал кики, в том числе с разворотом. Бохняк по-прежнему взрывался сериями размашистых боковых, также в цель прилетал его правый через руку. В концовке бойцы зрелищно зарубились, когда Кайл пошёл на Забита уже с опущенными руками, и на этом всё закончилось.

Кайл проявил характер и стойкость, но вопросов о том, кто взял верх, не стояло, ибо всё было предельно ясно. 29-28 и дважды по 30-27 в пользу Магомедшарипова, который не проигрывает с апреля 2013-го и теперь ведёт серию 11-0 (3-0 под эгидой UFC). Кроме того, Забит и Бохняк получили бонус за «Бой вечера» в размере $50 000 каждому.

Россиянин, который, вероятнее всего, после минувшего поединка войдёт в топ-15, заявил, что хотел бы в дальнейшем драться с кем-то из первой десятки, и назвал имя Яира Родригеса , который, кстати, и замыкает топ-10 полулёгкого дивизиона. Пока Забит выступает хорошо, но более серьёзные выводы относительно его перспектив можно сделать только после того, как он встретится с одним-двумя противниками из тех, кто входит в рейтинг.

Ну а Кайл продолжает чередовать победы с поражениями и его нынешние показатели в UFC составляют 2-3. Бохняк лишний раз доказал, что крепкий парень, но продолжает бродить где-то за пределами топ-15. Большего пока достичь не удаётся.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Магомедшарипов-Бохняк

Поединок за титул чемпионки UFC в женском минимальном весе — до 52 кг Стартовые пять минут. Много движения с обеих сторон. Пожалуй, со стороны полячки чуть больше, но чувствовалась и некоторая нервозность Джоанны. Как-никак очень важный бой. Реванш. Роуз выглядела сконцентрированной и, казалось, в её действиях нет суеты. Еджейчик использовала джеб, пристреливала лоу-кики, но когда Роуз шла вперёд, то ввязывалась в размены с американкой, где как попадала, так и пропускала. При этом складывалось впечатление, что в такие эпизоды экс-чемпионке сложнее. У Намаюнас быстрые руки, и бьёт она точно на средней и ближней дистанции.

На взгляд автора, для Джоанны лучшим вариантом стало бы клинчевать всякий раз, когда соперница идёт в размен, так как это помогло бы избежать пропущенных попаданий, а также можно было бы бить локтями и коленями. А так, во время обмена ударами полячка пускай и старалась быстро ответить и попадала, но и сама принимала урон. Выглядело так, что всё это для неё проходит более болезненно, чем для Роуз.

По ходу следующих пяти минут стали более отчётливо вырисовываться главные козыри обеих спортсменок, что работали в данном бою. У Намаюнас — комбинации с рук в движении и инициирование разменов ударами, где она чувствует себя комфортнее и свободнее, выглядит точнее. Кроме того, наверное, она и держит лучше, нежели полячка. Джоанна где-то тоже попадала в разменах, но смотрелась скованной и зажатой, и порой, казалось, что невольно уводит взгляд вниз, теряя американку из поля зрения. А это — последнее дело в бою, ведь противника нужно видеть всегда.

Сама же Еджейчик жалила левыми прямыми и продолжала бить лоу-кики по передней ноге Роуз, которую американка свойственно себе сильно выдвигала вперёд. Получалось, что Еджейчик проще было либо на дальней дистанции, либо в клинчах, где она применяла колени, как в одном из моментов у сетки.

В 3-м раунде полячка стала чувствовать себя более свободно. Она продолжала делать акцент на прямых ударах с передней руки и лоу-киках по левой ноге соперницы. Намаюнас неплохо контратаковала с рук. В разменах ситуация оставалась приблизительно той же: попадали обе, но несколько точнее оказывалась Роуз. Как отмечалось выше, виделось так, что если бы Джоанна не вступала в размены, а сразу же вязала и клинчевала, то ей было бы легче, но, очевидно, характер у Еджейчик таков, что она не может не отвечать ударами, если на неё давят. Пытается поквитаться в том же эпизоде.

В 4-м Джоанна стала чаще подключать правую руку, дополняя ею джеб, то есть пробивала двойки прямых, продолжая бить лоу-кики и удары ногами по среднему и верхнему уровням. Роуз контратаковала кики соперницы и атаковала многоударными сериями, достала левым крюком. Иной раз мелькала мысль, что Намаюнас где-то застаивается, облегчая польской спортсменке работу с дальней дистанции, ведь кидать джебы и кики по статичному визави проще, чем по тому, кто активно двигается. Но подобные мысли уходили в сторону, как только Намаюнас включалась сериями, которые у неё весьма эффективны.

В финальном раунде Роуз усилила прессинг, и в такие моменты Еджейчик терялась. Она старалась отвечать, но пропускала больше, чем попадала. Это то, о чём мы говорили выше — в разменах эффективнее американка. Помимо того, есть ощущение, что лицо полячки больше подвержено различным рассечениям и гематомам.

Джоанна не забывала про джебы и кики по этажам, но всякий раз, когда Роуз активно шла вперёд с комбинацией, полячка шла в размен, вместо того чтобы пытаться вязать, клинчевать и применять локти и колени. Когда оставалось 25 секунд до конца, Намаюнас удался тэйкдаун, но она не смогла удержать оппонентку, и во время попыток Еджейчик встать на ноги у сетки прозвучал гонг.

Полячка выглядела избитой, в частности правая сторона её лица, а на лице американки особенно сильных отметин не наблюдалось. Хотя следы от лоу-киков были видны на левой ноге. Джоанна была уверена в успехе и даже залезла на клетку, держа в руках флаг Польши. Но выяснилось, что преждевременно, ибо служители Фемиды посчитали единогласно в пользу Намаюнас — трижды по 49-46. На карте автора вышло 49-47 — Еджейчик.

Официальная статистика нам говорит следующее. Нокдаунов не было, по тэйкдаунам 1-0 — Намаюнас. По точным значимым ударам 21-24, 20-25, 19-30, 22-38, 23-28 — все раунды за Еджейчик. Общее количество точных значительных ударов 105-145, опять же, за Джоанной. Что касается урона, то, как отмечено выше, нокдаунов не было, а также таких попаданий, после которых Джоанну бы болтало из стороны в сторону.

Всё сводится к её побитому лицу и тому, что в разменах Роуз выглядела точнее и жёстче в большинстве случаев. И это, по мнению судей, выходит, перевесило преимущество Еджейчик по значимым попаданиям в каждой из пятиминуток, с чем автор не согласен.

Спорт — не уличная драка, где главный показатель — визуальный ущерб. Необходимо учитывать технические действия, их количество в каждом из раундов, поскольку в этом весь смысл.

Но это вердикт судей, и к Роуз претензий здесь быть не может, поскольку она вышла и билась достойно. Роуз вызывает симпатии своим уважительным поведением вне октагона и бойцовскими качествами внутри его. Посмотрим, что её ожидает дальше, равно как и Еджейчик. Автор не приветствует колкости и неприятные высказывания Джоанны в адрес оппоненток, но, абстрагировавшись от этого, считает, что она не заслужила поражения и сделала достаточно для победы.

Что дальше для Еджейчик пока неясно, так как она отметила, что в ближайшее время отправится домой в Польшу, ведь давно не видела родных и близких. Все мысли об этом. Единственное, что сообщила, что по-прежнему хочет драться с лучшими.

Против кого дальше будет отстаивать пояс Роуз? Быть может, Джессика Андраде или Каролина Ковалькевич, каждая из них имеет 2-0 в последних выступлениях.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Намаюнас-Еджейчик II Поединок за титул чемпиона UFC в лёгком весе — до 70 кг Поначалу всё проходило в стойке. Якуинта сосредоточился на том, чтобы не пропустить тэйкдаун, а Хабиб немного подвигался, покидал джебы и, показав удар рукой, нырнул в ноги, ухватился за левую стопу американца, вывел того из равновесия и повалил. Вообще за стартовый временной отрезок Нурмагомедов трижды валил Эла в партер. Где-то Якуинте удавалось вставать на ноги, но Хабиб намеренно позволял это сделать, поскольку продолжал удерживать корпус визави в захвате, и наносил удары в голову прижатого у сетки соперника. Едва ли кто сомневался в этом, но всё-таки быстро стало ясно, что никакого внятного сопротивления в плане борьбы и грэпплинга американец оказать не мог. Всё шло под диктовку «Орла».

Начало второго раунда прошло в стойке. Эл вроде бы осторожно, но пошёл вперёд, скажем так, подкрадывался. Пробивал правый через руку, примеривался левым боковым, но в одном из эпизодов поймал головой кик Хабиба, который будто пробил по футбольному мячу, выбивая его вверх. На ногах Якуинта не устоял и далее был брошен вниз из клинча. В партере шло доминирование россиянина, который наносил удары сверху, забирал спину, пытаясь выйти на удушение, но американец, отдадим ему должное, мужественно защищался, хотя максимум, что смог сделать — не дать себя финишировать и дотерпел до гонга.

Следующие пять минут прошли исключительно в стойке. Нурмагомедов предпринял всего одну попытку перевода в партер, но американец успешно защитился. Складывалось впечатление, что Хабиб намеренно не навязывает борьбу, дабы показать, что может превзойти и в ударной технике. Конечно, тут нужно чётко понимать, что американец, предыдущие десять минут в основном пытавшийся выживать на полу, находясь под натиском «Орла», подустал, и руки забились. Поэтому ждать от него особенной прыти не стоило. Вместе с тем, совсем уж выдохшимся он тоже не выглядел, но отвечал на атаки Нурмагомедова одиночными ударами и противопоставить ничего не смог.

Хабиб работал на раздаче и щедро кормил Якуинту постоянными джебами, а временами добавлял и правую руку, всаживая в цель двойки. Всё это не прошло впустую, и вскоре Эл пребывал с окровавленным лицом. Россиянин даже менял стойки, вставал в левшу, что нечасто увидишь в его исполнении.

Раунд за номером четыре также ушёл в актив «Орлу» и прошёл в стойке. Две попытки тэйкдаунов Якуинта отразил, а больше таковых россиянин не предпринимал. Хабиб вновь эффективно действовал левым прямым, двойками и иногда даже проводил комбинации руки + ноги. Эл нечасто, но попадал правым через руку и джебом, но никаких проблем этим не создавал. Тяжёлых попаданий не было, а вот на лице самого Якуинты «красовалась» кровавая маска. Дело для американца усугубляло и то, что он низко держал руки и подавал голову вперёд.

Финальные пять минут, поначалу наблюдался бой в стойке. Эл, понимая, что он пролетает в одну калитку, начал активничать, атаковал одиночными и сериями и даже выбросил бэкфист, но никаких плотных попаданий до цели не дошло. Нурмагомедов начал давить сам, влетел в клинч с коленом в прыжке, прижал к сетке и бросил вниз. Там контролировал, наносил удары сверху, забирал спину, пытался провести удушающий приём. Финишировать Эл себя не позволил, дотерпев до окончания главного события UFC 223, но это всё, что он сумел сделать.

50-44 и дважды по 50-43 — Хабиб выигрывает по очкам с разгромным преимуществом и воплощает в жизнь главную мечту — становится чемпионом UFC в категории до 70 кг. Да, в идеале хотелось увидеть против Нурмагомедова Тони Фергюсона, однако не вина Хабиба, что тот травмировался. Так сложились обстоятельства, поэтому мы увидели не тот бой, что хотели. Но Хабиб сделал свою работу на совесть и его упрекнуть не в чем. Кого дали — с тем и дрался. Якуинте уважение за то, что принял такой вызов и спас мэйн-ивент, а также, что продержался до конца.

Тони Фергюсон лишился «временного» титула, а Конор Макгрегор полноценного, которым теперь владеет Нурмагомедов. Ирландец сам виноват, поскольку не защищал пояс, а вот Тони, являющийся пахарем, не заслужил такого, но невезение и грустное стечение обстоятельств сыграли роль.

Хабиб, чей профессиональный рекорд дошёл до 26-0, поблагодарил свою команду, всех, кто ему помогал взять этот рубеж и выразил желание подраться с Джорджем Сен-Пьером в Мэдисон-сквер-гарден. Может быть, это было бы интересно, но в ближайшем будущем не лишним было бы встретиться с Фергюсоном, с которым они никак не могут выяснить отношения в клетке. Хотя, после четырёх срывов уже нелегко представить, что они вправду сойдутся в реальности. Столько обломов. Ну и очень хочется увидеть в будущем поединок «Орла» с Конором Макгрегором. Эти двое должны разобраться по-мужски.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Нурмагомедов-Якуинта ПРЕДСТАВЛЕНИЕ этих поединков

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.