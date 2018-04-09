«Локомотив» побеждает, но «Спартак» не отстает

В понедельник в премьер-лиги сыграет наш последний участник еврокубков: ЦСКА примет на ВЭБ-Арене «Динамо», которое, кстати, поздравляет своего капитана. Вратарь бело-голубых Антон Шунин сделал предложение своей возлюбленной, топ-модели Екатерине Григорьевой — единственной россиянке среди «ангелов» знаменитого бренда нижнего белья Victoria Secret.

Вначале результаты: «СКА-Хабаровск» сыграл с «Амкаром» 0:2, «Рубин» с «Ахматом» — 3:2, «Зенит» уступил «Краснодар» со счетом 1:2, «Арсенал» обыграл «Уфу» 2:1. «Тосно» и «Урал» сыграли вничью — 2:2, «Локомотив» обыграл «Ростов» 1:0, «Анжи» проиграл «Спартаку» 1:4.

А еще в РФПЛ — девятая тренерская отставка за сезон. Наставник «Терека» Михаил Галактионов после поражения от «Рубина» написал завление. К слову, следующим, десятым, «на выход» мог стать итальянец Роберто Манчини , который собственными руками уничтожил чемпионские перспективы самой богатой команды России — «Зенита». Однако «Газпром» сдерживает размер неустойки: год назад итальянец подписал контракт по схеме «2+1», то есть два года гарантированного заработка в 5 млн евро плюс еще год пролонгации в случае успешной работы.

В результате в клубе появилась масса новичков во главе с пятью аргентинцами, но достижений не прибавилось: из Лиги Европы вылетели еще в одной восьмой, уступив немецкому «Лейпцигу», в чемпионате России идут лишь пятыми, отставая от «Локо» на десять очков за пять туров до финиша, причем обладая не только самым дорогим — 120 млн евро — но и самым мощным составом.

Неожиданное домашнее поражение от «Краснодара», который сам только-только отправил в отставку своего рулевого, Игоря Шалимова , заставило роптать весь спортивный Петербург. Тренер Зенита Роберто Манчини выдал раздраженную пресс-конференцию, после чего улетел в Рим на переговоры о работе в сборной Италии. А что: неплохой может получиться список фиаско: завалил работу в «МанСити» и «Зените» — самое время добить еще и «скуадру адзурру», не попавшую на чемпионат мира.

Кстати, в Питере — правда, все это на уровне слухов — уже говорят не только о новом тренере, но и новом президенте клуба. Вспомнили, что руководитель «Локомотива» Илья Геркус — петербуржец, да еще и за «Зенит» болеет с детства. Пока это место не вакантно, его занимает Сергей Фурсенко

У «Спартака» хет-триком отметился Квинси Промес. Теперь у голландца 13 мячей и лидерство в списке снайперов приемьер-лиги. У краснодарца Федора Смолова осталось 12.

Забавно, что в 2018 году за красно-белых забивают только легионеры. До сих пор ни в одном матче, ни в одном из трех «спартаковских» турниров не удалось отличиться ни одному россиянину. Зато у «Тосно» дублем отметился экс-харизматик сборной России Павел Погребняк , а самым ярким по сюжету получился матч, от которого этого ждали меньше всего — «Рубин» -«Терек».

Что касается лидера, то «железнодорожники» все еще не показывают чемпионской игры, но проблески уже видны. И гол Фарфана был красивым, и проблемы с составом, видимо, в прошлом: ведь вернулись в строй и Ари, и Тарасов с Игнатьевым.

Таблица: первый «Локомотив» — 52 очка, у «Спартака» 50, но подопечные Юрия Палыча сыграли на матч меньше. По 44 балла у ЦСКА и «Краснодара», но армейцы имеют сразу две игры в запасе. У «Зенита», похоже, провалившего сезон, на данный момент 42 очка.

В завершение темы стоимости игроков: чемпионат России улучшил свои позиции — и в цифрах, и в месте в мировом рейтинге. На данный момент эксперты оценивают отечественную премьер-лигу в 760 млн евро. Пятидесятимиллионный рост по сравнению с концом осенней части сезона позволил нам обойти и Турцию, и Нидерланды. Хотя мы по-прежнему уступаем не только «Большой пятерке», но и Бразилии с Португалией.

И все-таки прогресс налицо: «подпрыгнули» с десятого места на восьмое. Лидирует, естественно, английская премьер-лига. Аналитики агентства «Трансфер-маркет» подсчитали, что ее стоимость на сегодняшний день — 6 млрд 700 млн евро.