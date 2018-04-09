«Порту» и «Спортинг» уверенно победили

Фавориты чемпионата Португалии уверенно провели свои воскресные матчи 29-го тура.

"Порту" уже к 11-й минуте забил оба мяча в ворота «Авиша» (2:0). «Спортинг» с таким же счетом одолел «Пасуш де Феррейру», Бас Дост и Брайан Руис забили на 20-й минуте каждого тайма.

"Порту" на очко отстает от лидирующей «Бенфики», идущий третьим «Спортинг» находится на расстоянии двух побед от «орлов».

Протокол игры

Порту

(2:0) Отавио Эдмилсон 11'

Касильяс Икер • Рикарду Перейра II • Маркано Иван Фелипе Аугусто IV • Теллес Алекс • Отавио Эдмилсон 78' (Торрес Оливер (78') • Эррера Эктор • Оливейра Сержиу • Браими Ясин • Тикиньо Франсиско 88' (Пасьенса Гонсало (88') • Абубакар Венсан 62' (Эрнани Фортеш (62')

Запасные: Перейра Максимилиано • Рейес Диего • Паулиньо Пауло • Vanailson

Запасные: Машаду Паулу • Жоаким Мануэл • Mama Samba Balde

08 апреля. Стадион «Драгау» (Порту).

Протокол игры

Спортинг Л Пасуш де Феррейра

(1:0) Дост Бас 20'

(2:0) Руис Брайан 65'

Запасные: Пинту Рикарду • Дефенди Рафаэл • Андрезинью Филипе • Мартинс Жиан

08 апреля. Стадион «Жозе Алваладе» (Лиссабон).