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«Порту» и «Спортинг» уверенно победили
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«Порту» и «Спортинг» уверенно победили 

Евро-футбол.Ру 31 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Фавориты чемпионата Португалии уверенно провели свои воскресные матчи 29-го тура.
"Порту" уже к 11-й минуте забил оба мяча в ворота «Авиша» (2:0). «Спортинг» с таким же счетом одолел «Пасуш де Феррейру», Бас Дост и Брайан Руис забили на 20-й минуте каждого тайма.
"Порту" на очко отстает от лидирующей «Бенфики», идущий третьим «Спортинг» находится на расстоянии двух побед от «орлов».
Протокол игры
Порту
(1:0) Теллес Алекс 8'
(2:0) Отавио Эдмилсон 11'
Касильяс Икер • Рикарду Перейра II • Маркано ИванФелипе Аугусто IV • Теллес Алекс • Отавио Эдмилсон 78' (Торрес Оливер (78') • Эррера Эктор • Оливейра Сержиу • Браими Ясин • Тикиньо Франсиско 88' (Пасьенса Гонсало (88') • Абубакар Венсан 62' (Эрнани Фортеш (62')
Запасные: Перейра Максимилиано • Рейес Диего • Паулиньо Пауло • Vanailson
Адриано Факкини • Алвес Родриго 47' • Родригеш Карлуш • Гало Диего • Петролина Нилдо • Амилтон Минервино • Тиссоне Фернандо • Фалькао Клаудио 55' (Фаринья Луис (55') • Педринью Роша 72' (Эль-Нуни Хамду (72') • Гедеш Алешандре • Бруну Брага 67' 82' (Дерлей Диас (82')
Запасные: Машаду Паулу • Жоаким Мануэл • Mama Samba Balde
08 апреля. Стадион «Драгау» (Порту).
Протокол игры
Спортинг Л  Пасуш де Феррейра
(1:0) Дост Бас 20'
(2:0) Руис Брайан 65'
Патрисиу Руй • Ристовски Стефан • Матьё Жереми • Коатес Себастьян • Вендель Жералдо 66' (Агбеньену Лумор (66') • Желсон Мартиньш • Батталья Родриго • Фернандеш Бруну 87' (Пальинья Жоау (87') • Акунья Маркос 64' • Руис Брайан 84' (Монтеро Фреди (84') • Дост Бас  Запасные: Думбия Сейду • Сален Ромен • Пинту Андре • Мишич Йосип
Фелгейраш Мариу • Гоиш Жоау • Коррея Руй • Виейра Мигел • Феррейра Филипе • Педринью V • Rafael Assis II 86' • Микаэл Рубен 75' (Роша Вашку (75') • Шавьер АнтониуФеллипе Луис 37' 73' (Морейра Бруну (73') • Мабиль Авер 57' (Киньонес Эктор (57')
Запасные: Пинту Рикарду • Дефенди Рафаэл • Андрезинью Филипе • Мартинс Жиан
08 апреля. Стадион «Жозе Алваладе» (Лиссабон).
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