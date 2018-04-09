Всемирная серия бокса: Узбекистан дважды разгромил Венесуэлу 

7 апреля в Термезе прошли матчи 10-й недели 8-го сезона Всемирной серии бокса (WSB) в группе «А». vRINGe предлагает вашему вниманию результаты состоявшихся поединков.
ГРУППА «А»
Термез, Узбекистан Узбекские тигры — 5:0 — Венесуэльские вожди
(49 кг) Нодиржон Мирзахмедов — DQ 4 — Луис Хесус Поланко
(56 кг) Шахобидин Зоиров — 3:0 — Йоэль Финоль
(64 кг) Алиёр Норалиев — 3:0 — Бекдаулет Ибрагимов
(75 кг) Ван Чжэнхань — 3:0 — Кристиан Паласио
(91 кг) Исраил Мадримов — 3:0 — Кейбер Гонсалес
Термез, Узбекистан Узбекские тигры — 4:1 — Венесуэльские вожди
(52 кг) Жасурбек Латипов — DQ 4 — Хесус Рохас
(60 кг) Шункор Абдурасулов — 2:1 — Луис Кабрера
(69 кг) Махмуд Гаипов — 0:3 — Габриэль Маэстре
(81 кг) Бектемир Меликузиев — ТКО 1 — Налек Корбай
(91+ кг) Баходир Джалолов — КО 2 — Йордан Эрнандес
Положение команд 1. Узбекские тигры: 13 очков (6 матчей) 2. Кубинские укротители: 12 очков (5 матчей) 3. Колумбийские герои: 7 очков (5 матчей) 4. Венесуэльские вожди: 4 очка (6 матчей)
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