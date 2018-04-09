Всемирная серия бокса: Узбекистан дважды разгромил Венесуэлу

7 апреля в Термезе прошли матчи 10-й недели 8-го сезона Всемирной серии бокса (WSB) в группе «А». vRINGe предлагает вашему вниманию результаты состоявшихся поединков.

ГРУППА «А»

Термез, Узбекистан Узбекские тигры — 5:0 — Венесуэльские вожди

(49 кг) Нодиржон Мирзахмедов — DQ 4 — Луис Хесус Поланко

(56 кг) Шахобидин Зоиров — 3:0 — Йоэль Финоль

(64 кг) Алиёр Норалиев — 3:0 — Бекдаулет Ибрагимов

(75 кг) Ван Чжэнхань — 3:0 — Кристиан Паласио

(91 кг) Исраил Мадримов — 3:0 — Кейбер Гонсалес

Термез, Узбекистан Узбекские тигры — 4:1 — Венесуэльские вожди

(69 кг) Махмуд Гаипов — 0:3 — Габриэль Маэстре

(91+ кг) Баходир Джалолов — КО 2 — Йордан Эрнандес

Положение команд 1. Узбекские тигры: 13 очков (6 матчей) 2. Кубинские укротители: 12 очков (5 матчей) 3. Колумбийские герои: 7 очков (5 матчей) 4. Венесуэльские вожди: 4 очка (6 матчей)

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