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«Гамба Осака» — «Виссел Кобе» — 0:1. Видеообзор матча
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«Гамба Осака» — «Виссел Кобе» — 0:1. Видеообзор матча 

Чемпионат.com 39 минут назад
В матче 6-го тура японской Джей-лиги «Гамба Осака» принимал «Виссел Кобе». Встреча проходила на стадионе «Суйта» и завершилась победой гостей со счётом 0:1.
Единственный гол в матче забил Сюхей Оцуки на 95 минуте. Отметим, за «Виссел Кобе» полный матч провёл бывший нападающий сборной Германии Лукаш Подольски. Немецкий нападающий имел отличную возможность забить гол со штрафного в первой тайме.
«Гамба Осака» (1 очко) располагается на последнем месте в турнирной таблице Джей-лиги, «Виссел Кобе» с 8 очками — десятый.
Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».
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