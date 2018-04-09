«Гамба Осака» — «Виссел Кобе» — 0:1. Видеообзор матча

В матче 6-го тура японской Джей-лиги «Гамба Осака» принимал «Виссел Кобе». Встреча проходила на стадионе «Суйта» и завершилась победой гостей со счётом 0:1.

Единственный гол в матче забил Сюхей Оцуки на 95 минуте. Отметим, за «Виссел Кобе» полный матч провёл бывший нападающий сборной Германии Лукаш Подольски . Немецкий нападающий имел отличную возможность забить гол со штрафного в первой тайме.

«Гамба Осака» (1 очко) располагается на последнем месте в турнирной таблице Джей-лиги, «Виссел Кобе» с 8 очками — десятый.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».