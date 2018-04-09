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Гончаренко назвал самый запоминающийся матч в ЦСКА
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Гончаренко назвал самый запоминающийся матч в ЦСКА 

SPORT24.ru 33 минуты назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал победу над «Лионом» (3:2) во Франции в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы самой запоминающейся игрой с эмоциональной точки зрения за время работы в московском клубе.
«Приведу одну из множества замечательных фраз из романа Эриха Марии Ремарка «Три товарища». «Забвение — вот тайна вечной молодости. Мы стареем только из-за памяти. Мы слишком мало забываем». Знаете, меня до сих пор постоянно спрашивают о матче БАТЭ — «Бавария», хотя это было так давно! Так вот, у меня он уже на третий день ушел куда-то далеко, нужно было готовиться к следующим сражениям. Здесь абсолютно та же ситуация.
Тренер не должен отличать поражение от победы. По сути, мы регулярно сдаем экзамены. Случается, они проходят у нас три раза в неделю, как сейчас. Это относится и к тренерам, и к футболистам. Смотреть в любом случае надо только вперед. Безусловно, с эмоциональной точки зрения встреча в Лионе получилась пока самой запоминающейся за время моей работы в ЦСКА. Однако если слишком долго жить прошедшей игрой, это не пойдет на пользу с точки зрения подготовки к очередным поединкам», — цитирует тренера.
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