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Челябинцы стали чемпионами страны по кикбоксингу
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Челябинцы стали чемпионами страны по кикбоксингу 

АиФ 34 минуты назад
Фото: АиФ
Спортсмены из Челябинска завоевали золотые медали чемпионата России по кикбоксингу, сообщают в пресс-службе регионального правительства.
Челябинцы выступали в самой жёсткой дисциплине и провели по три победных боя. Бахтияр Мухамедзянов одержал верх над соперниками из Тывы, Адыгеи и республики Саха. Виктор Михайлов справился со спортсменами из Владимирской, Самарской областей и Приморского края. Для обоих челябинцев титулы чемпионов страны стали пятыми по счёту в карьере.
Отметим, что соревнования проходили в Ялте, в них принимали участие около 400 спортсменов. По итогам соревнований сформирован состав сборной, которая представит Россию на Чемпионате Европы в Словакии.
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