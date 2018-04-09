Челябинцы стали чемпионами страны по кикбоксингу

Спортсмены из Челябинска завоевали золотые медали чемпионата России по кикбоксингу, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Челябинцы выступали в самой жёсткой дисциплине и провели по три победных боя. Бахтияр Мухамедзянов одержал верх над соперниками из Тывы, Адыгеи и республики Саха. Виктор Михайлов справился со спортсменами из Владимирской, Самарской областей и Приморского края. Для обоих челябинцев титулы чемпионов страны стали пятыми по счёту в карьере.

Отметим, что соревнования проходили в Ялте, в них принимали участие около 400 спортсменов. По итогам соревнований сформирован состав сборной, которая представит Россию на Чемпионате Европы в Словакии.