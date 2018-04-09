В матче 30-го тура чемпионата Нидерландов «Твенте» принимал «Фейеноорд». Встреча проходила на стадионе «Де Гролс Весте» и завершилась в пользу гостей со счётом 1:3. Для «Фейеноорда» эта победа стала четвёртой подряд.
В составе победителей голы на свой счёт записали Жан-Поль Бутьюс, Стивен Бергёйс и Николай Йоргенсен. Единственный гол «Твенте» забил полузащитник Адам Махер.
«Фейеноорд» (54 очка) располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, «Твенте» (20) находится на последнем месте.
Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».