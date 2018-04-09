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«Твенте» — «Фейеноорд» — 1:3. Видеообзор матча
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«Твенте» — «Фейеноорд» — 1:3. Видеообзор матча 

Чемпионат.com 6 минут назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 30-го тура чемпионата Нидерландов «Твенте» принимал «Фейеноорд». Встреча проходила на стадионе «Де Гролс Весте» и завершилась в пользу гостей со счётом 1:3. Для «Фейеноорда» эта победа стала четвёртой подряд.
В составе победителей голы на свой счёт записали Жан-Поль Бутьюс, Стивен Бергёйс и Николай Йоргенсен. Единственный гол «Твенте» забил полузащитник Адам Махер.
«Фейеноорд» (54 очка) располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, «Твенте» (20) находится на последнем месте.
Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».
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