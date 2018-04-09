В Яр-Сале болельщики «укачали» оленевода

Главный праздник тундровиков «каслает» по Ямалу. В выходные День оленевода встретили сразу в двух районах — Ямальском и Приуральском.

В Яр-Сале в эти дни также состоялся 57 Слет оленеводов и охотников Ямальского района. Впервые в истории района участниками традиционных соревнований стали «мальчуковые» команды. Дети и подростки с азартом бились за призовые места. Бронзовые призеры — детская команда Сеяхинской тундры, пообещала в следующем году связь главный кубок.

С самого утра участников праздника ждала насыщенная программа. На праздничной ярмарке свою продукцию представили более 60 индивидуальных предпринимателей, сельхозхозяйств и предприятий. Торговали как продукцией собственного производства — сувениры, унты, бурки, национальной одеждой, так и дикоросами, олениной и рыбой. Мужчины разминались перед соревнованиями по национальным видам спорта, к которым готовились целый год — это тройной национальный прыжок, метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты и, конечно, борьба. В ней безусловное первенство одержал Тангна Сэротэтто, которого в буквальном смысле слова «укачали» болельщики. Другие приезжают на день оленевода в поисках счастья.

«На этот праздник приезжал гыданский оленевод Павел Яр, человек средних лет. Так получилось, что несколько лет назад он вдовел и его чум остался без женского присмотра. И вот узнав, что в Яр-Сале проводится большой слет, он приехал в Ямальский район попытать счастья и найти хранительницу очага, умелую мастерицу и спутницу жизни. Я пожелал ему удачи в поисках… Как видите, такие праздники сплетают воедино судьбы, объединяют разные семьи», — рассказал депутат Законодательного Собрания ЯНАО, президент Ассоциации «Ямал — потомкам!» Эдуард Яунгад

В Ямальском районе впервые участниками состязаний стали команды мальчиков, что вызвало живой зрительский интерес. Дети подарили болельщикам незабываемые эмоции и поразили спортивным азартом. Юные оленеводы боролись за звание лучшего в прыжках через нарты и метании тынзяна на хорей. Завершилась спортивная часть праздника красочными и увлекательными гонками на оленьих упряжках. На встрече-совещании руководителей района с оленеводами чествовали передовиков отрасли — лучших оленеводов и чум-работниц.