Оргкомитет ЧМ‑2018 выбрал партнеров‑рестораторов для обслуживания VIP‑гостей 

Оргкомитет чемпионата мира по футболу — 2018 выбрал поставщиков ресторанных услуг для гостей VIP и VVIP-зон (места по приглашениям для гостей оргкомитета и делегаций) на стадионах, принимающих матчи, пишет в понедельник газета «Коммерсант».
«Ресторанная группа Аркадия Новикова, Ginza Project и «Фьюжн» стали новыми партнерами оргкомитета предстоящего в России чемпионата мира по футболу. Эти компании будут кормить особо важных гостей мундиаля. Такой же контракт получила «Арена фудс» владельца группы «Шоколадница» Алексея Колобова, которая до этого стала оператором по обеспечению питания болельщиков», — говорится в статье.
Как отметил гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин, решение принято с учетом способности компаний предоставлять сервис адекватного уровня в конкретном регионе, добавив, что почти все ниши по оказанию сервисных услуг в рамках ЧМ-2018 закрыты.
«Осталось определить компании, которые участвуют в организации конгресса, сейчас этот процесс в финальной стадии», — отметил он.
«Арена фудс», которая входит в группу компаний «Шоколадница» (кофейни «Шоколадница», «Кофе хауз», держатель мастер-франшизы на развитие в России Burger King) Алексея Колобова, будет отвечать за обеспечение питания в VIP и VVIP-зонах на стадионах в Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре и на стадионе «Спартак» в Москве. Эта же компания отвечает за питание болельщиков на всех стадионах, которые будут принимать матчи чемпионата мира по футболу.
В «Лужниках» в Москве и на «Фиште» в Сочи будет работать «Новиков кейтеринг», которая входит в Novikov Group Аркадия Новикова (#Farsh, Bolshoi, Krispy Kreme). Ginza Project (управляет брендами «Джон Джоли», Sixty, Uilliam`s, Obedbufet и др.) Дмитрия Сергеева и Вадима Лапина — в Санкт-Петербурге. Группа «Фьюжн» будет кормить высокопоставленных гостей в Ростове, Волгограде, Калининграде и Саранске.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».