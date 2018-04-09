Оргкомитет ЧМ‑2018 выбрал партнеров‑рестораторов для обслуживания VIP‑гостей

Оргкомитет чемпионата мира по футболу — 2018 выбрал поставщиков ресторанных услуг для гостей VIP и VVIP-зон (места по приглашениям для гостей оргкомитета и делегаций) на стадионах, принимающих матчи, пишет в понедельник газета «Коммерсант»

«Ресторанная группа Аркадия Новикова , Ginza Project и «Фьюжн» стали новыми партнерами оргкомитета предстоящего в России чемпионата мира по футболу. Эти компании будут кормить особо важных гостей мундиаля. Такой же контракт получила «Арена фудс» владельца группы «Шоколадница» Алексея Колобова , которая до этого стала оператором по обеспечению питания болельщиков», — говорится в статье.

Как отметил гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин , решение принято с учетом способности компаний предоставлять сервис адекватного уровня в конкретном регионе, добавив, что почти все ниши по оказанию сервисных услуг в рамках ЧМ-2018 закрыты.

«Осталось определить компании, которые участвуют в организации конгресса, сейчас этот процесс в финальной стадии», — отметил он.

«Арена фудс», которая входит в группу компаний «Шоколадница» (кофейни «Шоколадница», «Кофе хауз», держатель мастер-франшизы на развитие в России Burger King) Алексея Колобова, будет отвечать за обеспечение питания в VIP и VVIP-зонах на стадионах в Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре и на стадионе «Спартак» в Москве. Эта же компания отвечает за питание болельщиков на всех стадионах, которые будут принимать матчи чемпионата мира по футболу.

В «Лужниках» в Москве и на «Фиште» в Сочи будет работать «Новиков кейтеринг», которая входит в Novikov Group Аркадия Новикова (#Farsh, Bolshoi, Krispy Kreme). Ginza Project (управляет брендами «Джон Джоли», Sixty, Uilliam`s, Obedbufet и др.) Дмитрия Сергеева Вадима Лапина — в Санкт-Петербурге. Группа «Фьюжн» будет кормить высокопоставленных гостей в Ростове, Волгограде, Калининграде и Саранске.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».